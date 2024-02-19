Bist 100
9.196,41 0%
DOLAR
30,88 0,11%
EURO
33,27 0,08%
ALTIN
2.002,45 0,36%

Elon Musk, OpenAI’dan gelen hisse teklifini reddetti!

Elon Musk, OpenAI'da kendisine hisse teklif edildiğini ancak etik olmadığı için kabul etmediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.02.2024 17:43
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 17:43
Elon Musk, OpenAI’dan gelen hisse teklifini reddetti!

Ünlü milyarder Elon Musk kendisine çeşitli noktalarda OpenAI hisseleri teklif edildiği ancak bunları kabul etmenin etik dışı/yasa dışı olduğunu söyledi.

Musk, OpenAI 2015'te kurulduğunda Sam Altman ile birlikte yapay zekâ şirketinin eş başkanıydı ve projeye 1 milyar dolar taahhüt etti.

OpenAI, "insanlığa bir bütün olarak fayda sağlaması en muhtemel şekilde" yapay zekâ geliştirmeye odaklanan kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak kuruldu.

Musk, bir X kullanıcısının kurucu bağışıyla ilgili sorusuna yanıt olarak, şirketin yapısının ne kadar yasal olduğunun kendisi için net olmadığını ekledi. Milyarder, hisselerin kendisine ne zaman, kaç tane ya da kim tarafından teklif edildiğini söylemedi.

elon musk

MUSK, OPENAI’A RAKİP OLACAK BİR YAPAY ZEKÂ ŞİRKETİ KURDU

The New York Times'ın haberine göre, OpenAI'a kısa süre önce yaklaşık 80 milyar dolar değer biçildi. Habere göre bu değerleme, personelin şirketteki hisselerini nakde çevirmesine olanak tanıyan bir anlaşmanın ardından gerçekleşti.

Musk, Tesla'nın yapay zekâya odaklanması nedeniyle "gelecekteki potansiyel çatışmayı ortadan kaldırmak" için yönetim kurulundan istifa ederek 2018 yılında ChatGPT üreticisi ile yollarını ayırdı. Ancak Musk, daha sonra OpenAI ekibiyle yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle işi bıraktığını iddia etti.

Ünlü milyarder, yapay zekâ şirketini, özellikle de teknoloji devi Microsoft ile olan milyarlarca dolarlık ortaklığını eleştirmeye devam etti. Musk geçen yıl, kâr amacı gütmeyen şirketin artık "maksimum kâr" elde etmeye odaklandığını söylemişti.

Musk geçen yıl kendi yapay zekâ şirketini kurdu ve OpenAI'nin sohbet robotu ChatGPT ile rekabet eden bir sohbet robotu yayınladı.

İLGİLİ HABERLER

Bir daha böyle köfte tarifini bulmak çok zor mis gibi akşam yemeği Hasan Paşa köftesi

Bir daha böyle köfte tarifini bulmak çok zor mis gibi akşam yemeği Hasan Paşa köftesi

Taşeron, kadrolu fark etmiyor! 41.000 TL- 48000 TL maaş+ sosyal haklar geliyor

Taşeron, kadrolu fark etmiyor! 41.000 TL- 48000 TL maaş+ sosyal haklar geliyor

Elektrikli Araçlarda Fiyat İndirimi: Deepal S7 Artık Daha Ucuz!

Elektrikli Araçlarda Fiyat İndirimi: Deepal S7 Artık Daha Ucuz!

Başvuru ekranı açıldı! Telefon faturalarına binlerce lira ödemeye son!

Başvuru ekranı açıldı! Telefon faturalarına binlerce lira ödemeye son!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
iPhone kullananlar hayatının şokunu yaşadı! Meğer yüzünüz virüs saçıyormuş
2
Başvuru ekranı açıldı! Telefon faturalarına binlerce lira ödemeye son!
3
Elon Musk, OpenAI’dan gelen hisse teklifini reddetti!
4
Nintendo Switch hayranları, 50 hit klasik oyunu inanılmaz indirimle 233 ₺'ye satın almak için yarış ediyor
5
Android 15 devrim gibi özellikleriyle geliyor!
6
Deepfake’le oluşturulan pornografik görüntüler engellenebilir mi?
7
Nintendo hayranlarına kötü haber! Switch 2’nin çıkış tarihi ertelendi!

iPhone kullananlar hayatının şokunu yaşadı! Meğer yüzünüz virüs saçıyormuş

Kişilik Testi! Serçe Parmağınızın Gizli Mesajı: Kişiliğinizin Güçlü ve Zayıf Yönlerini Bu Testle Bulun

Başvuru ekranı açıldı! Telefon faturalarına binlerce lira ödemeye son!

Elektrikli Araçlarda Fiyat İndirimi: Deepal S7 Artık Daha Ucuz!

Taşeron, kadrolu fark etmiyor! 41.000 TL- 48000 TL maaş+ sosyal haklar geliyor

2000 yılı emeklinin sıfır noktası! 8 bin lira intibak ile maaşlar asgari ücrete eşitleniyor

Yurtdışında Yüksek Maaş ile Çalışma İmkanı: Enerji Bakanlığı KPSS’siz Memur Arıyor!

Mutfakta Balık Kokusu Sorunu Mu Var? Balık Kokusuyla Vedalaşın: İşte Hızlı ve Etkili Çözüm!

Emekliye sürpriz müjde geliyor! Erdoğan Mart'ta açıklayacak, ikramiyeler 5 bin liraya çıkıyor

Marketten bu kartla alışveriş yapan yaşadı! Tam 450 TL'si hesaba iade edilecek

Bir daha böyle köfte tarifini bulmak çok zor mis gibi akşam yemeği Hasan Paşa köftesi

Yaptığınız yediğiniz tüm elmalı kekleri unutacaksınız! Enfes lezzette pratik elmalı kek tarifi