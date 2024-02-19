Elon Musk, OpenAI’dan gelen hisse teklifini reddetti!

Ünlü milyarder Elon Musk kendisine çeşitli noktalarda OpenAI hisseleri teklif edildiği ancak bunları kabul etmenin etik dışı/yasa dışı olduğunu söyledi.

Musk, OpenAI 2015'te kurulduğunda Sam Altman ile birlikte yapay zekâ şirketinin eş başkanıydı ve projeye 1 milyar dolar taahhüt etti.

OpenAI, "insanlığa bir bütün olarak fayda sağlaması en muhtemel şekilde" yapay zekâ geliştirmeye odaklanan kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak kuruldu.

Musk, bir X kullanıcısının kurucu bağışıyla ilgili sorusuna yanıt olarak, şirketin yapısının ne kadar yasal olduğunun kendisi için net olmadığını ekledi. Milyarder, hisselerin kendisine ne zaman, kaç tane ya da kim tarafından teklif edildiğini söylemedi.





MUSK, OPENAI’A RAKİP OLACAK BİR YAPAY ZEKÂ ŞİRKETİ KURDU

The New York Times'ın haberine göre, OpenAI'a kısa süre önce yaklaşık 80 milyar dolar değer biçildi. Habere göre bu değerleme, personelin şirketteki hisselerini nakde çevirmesine olanak tanıyan bir anlaşmanın ardından gerçekleşti.

Musk, Tesla'nın yapay zekâya odaklanması nedeniyle "gelecekteki potansiyel çatışmayı ortadan kaldırmak" için yönetim kurulundan istifa ederek 2018 yılında ChatGPT üreticisi ile yollarını ayırdı. Ancak Musk, daha sonra OpenAI ekibiyle yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle işi bıraktığını iddia etti.

Ünlü milyarder, yapay zekâ şirketini, özellikle de teknoloji devi Microsoft ile olan milyarlarca dolarlık ortaklığını eleştirmeye devam etti. Musk geçen yıl, kâr amacı gütmeyen şirketin artık "maksimum kâr" elde etmeye odaklandığını söylemişti.

Musk geçen yıl kendi yapay zekâ şirketini kurdu ve OpenAI'nin sohbet robotu ChatGPT ile rekabet eden bir sohbet robotu yayınladı.