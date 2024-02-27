WhatsApp gizliliği artırıyor: Şifreli mesaj dönemi başlıyor

WhatsApp, kullanıcıların gizlilik ve güvenliği için önemli bir adım daha atarak Şifreli Mesajlar özelliğini tanıttı. Meta tarafından yapılan resmi açıklamada, belirlediğiniz özel bir şifre ile istediğiniz sohbeti kilitleme imkanı sağlayan bu özellik, kullanıcılara ek bir güvenlik katmanı sunuyor.

Daha önce parmak izi tarayıcısı ve yüz tarama ile açılabilen sohbet kilidi özelliği ile dikkat çeken WhatsApp, şimdi de kullanıcıların istedikleri sohbetleri daha fazla kontrol etmelerine olanak tanıyan Şifreli Mesajlar özelliğini getiriyor. Kilit için belirlenebilecek şifre, harflerden, sayılardan, özel karakterlerden ve hatta emojilerden oluşabilir, böylece kullanıcılar kişisel tercihlerine uygun güçlü şifreler oluşturabilirler.





Bu yeni özellik sayesinde, telefonunuzun başkalarının eline geçmesi durumunda bile belirlediğiniz şifreyi bilmeyen kişilerin önemli sohbetlere erişimini engelleyebilirsiniz. Kilitli sohbetleri bulmak da oldukça kolay; sadece belirlediğiniz şifreyi arama kutusuna yazmanız yeterli olacak.

Şu an için Şifreli Mesajlar özelliği, bazı ülkelerde kullanıma sunulmuş durumda. Ancak dünya genelinde ne zaman yayınlanacağı konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor. WhatsApp ayrıca son güncellemesiyle sohbetleri kilitlemeyi daha basit hale getirerek kullanıcı deneyimini artırmış durumda. Artık bir sohbete basılı tutarak sadece "Kilitle" seçeneğine dokunmak, sohbetlerinizi güven altına almanın daha kolay bir yolunu sunuyor. Şifreli Mesajlar özelliğiyle birlikte WhatsApp, güvenlik ve gizlilik konusundaki önceliklerini bir adım daha ileri taşıyor.