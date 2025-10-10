Trabzon Bilim Festivali Başladı: Ada, Arat ve T10F Sergisiyle

Trabzon Bilim Festivali Başladı

Açılış ve organizasyon

Trabzon Bilim Festivali, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK işbirliğinde Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nde başladı. Festivalin açılış törenine Vali Aziz Yıldırım ve çok sayıda protokol üyesi katıldı.

Vali Aziz Yıldırım, açılışta geleceği şekillendirecek gençlerin heyecanına, merakına ve üretkenliğine tanık olduklarını vurguladı. Yıldırım, "Bizler, bilimi rehber edinen, sorgulayan, çözüm üreten ve dünyaya değer katan bir gençliğe inanıyoruz" ifadesini kullandı ve kültür ile inancın da unutulmadığını söyledi.

Yıldırım ayrıca her büyük keşfin merak ve ilk adımla başladığını belirterek, "Sizin bugün burada gösterdiğiniz ilgi gelecekte ülkemizi daha da ileriye taşıyacak adımların habercisidir. Sizlerle gurur duyuyor, bilime olan sevginizin hiç sönmemesini diliyoruz." dedi.

Yetkililerden değerlendirmeler

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, robotların artık hayatın bir parçası olduğuna işaret ederek, "Belki insan eliyle yaptığımız çoğu şeyi robotlar vasıtasıyla yapacağız ama insan olmadan robotlar bir işe yaramaz. İnsanlar sayesinde bu robotlar var. En iyi eğitimleri alarak bunların daha gelişmişini el birliğiyle yapacağız." şeklinde konuştu.

AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, gençlere tavsiyelerde bulunarak, bilim ve bilgiyle devam edenlerin ufuklarında istedikleri ışığı yakalayabileceğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise Trabzon'u yeni bir bakış açısıyla bilimin merkezi yapma konusunda kararlı adımlar atacaklarını belirtti. Genç, bilgiye erken ulaşanların güç sahibi olduğunu vurgulayarak, "Bilgiye ulaştıktan sonra aslolan o gücün insanlığın lehine kullanılmasıdır. Şu anda içinde bulunduğumuz zaman diliminde bilgiye bizden daha erken ulaşanlar o bilgiyi insanlığın lehine maalesef kullanmıyor. İşte durum gözler önünde. Şu anda hakim güç olanlar Gazze'de insanlığı katlediyor. İnsanlık yerle yeksan olmuş." dedi.

Sergiler ve etkinlikler

Konuşmaların ardından protokol üyeleri festivalin açılış kurdelesini kesti. Festivalde Türkiye'nin ilk insansı robotu Ada, 4 ayaklı Arat, Konya Bilim Merkezi robotu Fastman ile 15 Eylül itibarıyla satışa sunulan Togg'un yeni modeli T10F büyük ilgi gördü.

Festival programında bilim söyleşileri, deneysel atölyeler, yaratıcı drama etkinlikleri, bilimsel şovlar, canlı heykeller, bilim tiyatroları ve planetaryum gösterimleri yer alıyor.

Festival, 12 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK işbirliğinde düzenlenen "Trabzon Bilim Festivali" Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nde başladı. Bilim söyleşileri, deneysel atölyeler, yaratıcı drama etkinlikleri, bilimsel şovlar, canlı heykeller, bilim tiyatroları ve planetaryum gösterimlerinin olacağı festival, 12 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek.