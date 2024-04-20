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Elon Musk’tan TikTok’un yasaklanma durumu ile ilgili açıklama: “Doğru olmaz”

X (Twitter) platformunun sahibi olan Elon Musk, ABD’de TikTok’un yasaklanması ile ilgili tartışmalara katıldı. Musk, TikTok’un yasaklanma durumunun X’e fayda sağlayacağını ancak buna rağmen yasaklanmaması gerektiğini ifade etti.

Yayın Tarihi: 20.04.2024 15:40
Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 15:43
Elon Musk’tan TikTok’un yasaklanma durumu ile ilgili açıklama: “Doğru olmaz”

Dünya genelinde çok sayıda kullanıcıya sahip olan X (Twitter) platformunun sahibi Elon Musk, ABD’nin TikTok’u yasaklayıp yasaklamayacağına ilişkin yapılan tartışmalarda, tarafını belli etti. Elon Musk, böyle bir yasaklamanın olması durumunda, bunun kendi platformu X’e fayda sağlayacağını, ancak buna rağmen TikTok’un yasaklanmasının doğru olmadığını belirtti.

Elon Musk’tan TikTok’un yasaklanması ile ilgili açıklama

Elon Musk, ABD gibi bir ülkede TikTok’un yasaklanmasını doğru bulmayarak, “Yasaklama kararı, ifade ve düşünce özgürlüğüne aykırı olacak. Amerika’nın temsil ettiği şey bu değil” ifadelerini kullandı.

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