Elon Musk’tan TikTok’un yasaklanma durumu ile ilgili açıklama: “Doğru olmaz”

Dünya genelinde çok sayıda kullanıcıya sahip olan X (Twitter) platformunun sahibi Elon Musk, ABD’nin TikTok’u yasaklayıp yasaklamayacağına ilişkin yapılan tartışmalarda, tarafını belli etti. Elon Musk, böyle bir yasaklamanın olması durumunda, bunun kendi platformu X’e fayda sağlayacağını, ancak buna rağmen TikTok’un yasaklanmasının doğru olmadığını belirtti.





Elon Musk, ABD gibi bir ülkede TikTok’un yasaklanmasını doğru bulmayarak, “Yasaklama kararı, ifade ve düşünce özgürlüğüne aykırı olacak. Amerika’nın temsil ettiği şey bu değil” ifadelerini kullandı.