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Elon Musk Tela Robotaxi müjdesini verdi

Elon Musk'un X hesabındaki paylaşımıyla Tesla Robotaksi'nin merakla beklenen lansman tarihi açıklandı.

Yayın Tarihi: 06.04.2024 14:37
Güncelleme Tarihi: 06.04.2024 14:37
Elon Musk Tela Robotaxi müjdesini verdi

Otomotiv ve teknoloji endüstrileri heyecan verici gelişmeler yaşıyor. Bugün Elon Musk'un X hesabı üzerinden yayınlanan paylaşımıyla bir süre önce sızdırılan tasarımı ortaya çıkan Tesla Robotaxi'nin lansman tarihi açıklandı.

Tesla Robotaxi lansman tarihi açıklandı: 8 Ağustos 2024

Tesla Robotaxii ile ilgili şu ana kadar 3 sızıntı yaşandı. Bunlardan ilki kesinlikle otomobilin elektrikli olacağı. İkincisi de otonom sürüşe odaklanacak olması. Son olarak güçlü hatlarının Cybertruck'unkine benzediği ancak boyut ve tasarım açısından sızdırılan Model 2'ye daha çok benzeyeceği iddia ediliyor.

Otomobilin detayları hakkında çok az şey bilinmesine rağmen dikkatleri üzerine çekti. Hatta bugün itibarıyla Elon Musk'un X hesabından yayınladığı paylaşımla Tesla Robotaxi lansman tarihi 8 Ağustos 2024 olarak açıklandı. Peki pazarda bu araba kimi hedef alıyor ve neler sunacak?

Elon Musk Tela Robotaxi müjdesini verdi

Tesla Robotaxi ile ilgili en önemli sızıntılar, Elon Musk'un Walter Isaacson'ın yazdığı biyografide kullanılan görsellerden geliyor. Kitaptan alınan aşağıdaki görsel, Tesla Cybertruck'un tasarımına benzer, iki kapılı, iki koltuklu bir aracı gösteriyor. Elbette şu ana kadar bu arabanın üretim aşamasına girip girmeyeceği henüz belli değil. Ancak Musk'ın duyurusu sayesinde artık sadece 4 ay içinde tanıtılacağını, hatta belki bir prototipinin bile gösterileceğini biliyoruz.

Elbette 8 Ağustos'ta tanıtılan ve olası bir prototipini görüleceği Tesla Robotaxi, konsept görselinden çok farklı olabilir. Çünkü bu görüntülerin 10 yıl gibi bir süre öncesine ait olduğu bilinmekte. Yani Musk ve Tesla'nın tasarımcıları ve mühendislerinin araba hakkında düşünecek çok zamanları oldu. Neden şimdi, 10 yıl sonra?

Reuters Tesla'nın, artan sayıda Çinli elektrikli otomobil üreticisinin rekabeti ve değişen pazar dinamikleri, değişim karşısında düşük maliyetli otomobil üretim planlarının iptal edilmesi yönünde stratejik bir karar aldığını bildirse de Musk, haberin yalan olduğunu açıkladı.

Elon Musk Tela Robotaxi müjdesini verdi

Yani Model 2 iptal edilmiyor. Ancak 1,2 trilyon dolar olan değeri 300-400 milyar dolara yükselen şirketin öncelikleri değişmiş olabilir. Tesla, onlarca elektrikli otomobil üretimi yapan yeni rakipleri arasında yeniden öne çıkmak ve alanında öncü olmaya devam ettiğini kanıtlamak için kimsenin yapamadığını da yaparak Robotaxi'ye öncelik vermiş şeklinde görünüyor.

Bu model hakkında henüz lansman tarihi ve konsepte ilişkin sızdırılan bilgiler dışında spesifik bir bilgi bulunmasa da, otonom sürüş sisteminin öncelikli olacağı ve bir dahaki sefere satılmayacağı tahmin ediliyor.

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