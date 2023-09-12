Elon Musk, Twitter'daki çok sevilen özelliği kaldırıyor

Elon Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonra uygulamada bir dizi değişiklik yapmaya devam ediyor. Şimdi de alıntılama özelliğinin kaldırılacağı iddia ediliyor. Bu değişiklik, Twitter'ın web sürümünde başlatıldı ve yakın zamanda mobil uygulamaya da gelmesi bekleniyor. İşte detaylar...





ELON MUSK'TAN DEĞİŞİKLİK

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından platform üzerindeki değişiklikler gündemde sıkça yer alıyor. Alıntılama özelliğinin kaldırılması, kullanıcıların başkalarının tweetlerini alıntılayarak paylaşma yeteneğini etkileyebilir. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, başka bir tweeti kendi tweetleriyle ilişkilendirerek paylaşabiliyorlardı.

Ancak alıntılama özelliğinin kaldırılmasıyla birlikte tweetlerin sadece retweet edilmesi veya yeniden paylaşılması mümkün olabilir. Bu, Twitter kullanıcıları arasında iletişim şeklini değiştirebilir ve tweetlerin daha az özgün paylaşım seçeneklerine sahip olmasına neden olabilir.

Bu güncellemeyle ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı ve iddiaların doğruluğunu teyit etmek için Twitter'dan resmi bir duyuru bekleniyor. Ancak Elon Musk'ın Twitter üzerindeki değişiklikleri sıkça gündeme getirmesi, platformun gelecekte daha fazla değişikliğe uğrayabileceğine işaret ediyor.





Twitter, kullanıcılarına sürekli olarak yeni özellikler sunma ve platformu geliştirme konusunda çaba sarf ediyor. Ancak bu değişiklikler bazen kullanıcılar arasında tartışmalara neden olabiliyor. Alıntılama özelliğinin kaldırılması, Twitter'ın kullanıcı deneyimini nasıl etkileyeceği konusunda merak uyandırıyor.

Elon Musk'ın Twitter üzerindeki değişiklikleri sürdürdüğü ve alıntılama özelliğinin kaldırılmasıyla ilgili iddiaların ortaya atıldığı bir dönemdeyiz. Resmi bir açıklama yapılmadan kesin bir bilgiye sahip olmak mümkün değil, ancak Twitter kullanıcıları bu konuyu yakından takip ediyor ve platformun gelecekte nasıl evrileceğini görmek için bekliyorlar.

Twitter, 2020 yılında eklediği "tweet alıntılama" özelliğini, retweet içerisine yorum eklemeyi sağlayan bir özellik olarak tanıtmıştı. Bu özellik, kullanıcıların paylaşımlara yorum ekleyerek görüşlerini paylaşmalarına olanak tanıyordu ve paylaşımların takip edilmesini kolaylaştırıyordu.