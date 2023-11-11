Epic Games bu oyunları bedava erişime açtı: Haftanın ücretsiz oyunları..

Oyun severlerin ilgisini çeken Epic Games bu haftaya özel ücretsiz sunduğu oyunlarını açıkladı. İşte bedava hizmet verilecek o oyunlar...

Epic Games bu oyunları bedava erişime açtı: Haftanın ücretsiz oyunları..
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Oyun severlere sürpriz yapılırken 9-16 Kasım tarihleri arasında ücretsiz olarak dağıtılacak oyununun açıklanmasıyla korku üzerindeki Golden Light ücretsiz olarak kullanıldı. 200 TL'lik fiyatı olan oyunlar Epic Games Store üzerinden ücretsiz hale getirildi.

Golden light

EPİC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLAR

Golden Light, oyuncuların en çok ilgisini çeken oyun olurken gizemli bir adada mahsur kalınarak karakterler üzeride kontrol ediliyor. Oyun detaylı grafikleri, atmosferik ses efektleri ve sürükleyici durumu ilgi odağı oldu.

Epic Games, haftalık ücretsiz oyun kampanyası sunulurken birçok kullanıcıyla ücretsiz olarak deneme fırsatı sağlanıyor. Golden Light'ı ücretsiz kullanımların tarihi 9-16 Kasım olarak belirlendi. 

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