Epic Games Store’da 620 TL’lik Oyun Bedava! Bu Fırsatı Kaçırmayın!

EPİC GAMES’DEN SÜRPRİZ OYUN HEDİYESİ!

Epic Games Store, oyun severlere sürpriz yaparak, popüler platform oyunu Super Meat Boy Forever’ı kısa bir süreliğine ücretsiz yaptı. 22 Şubat’ta başlayan bu kampanya, 29 Şubat’a kadar devam edecek.





OYUN DÜNYASINDA YANKI UYANDIRAN KAMPANYA

Epic Games’in her hafta düzenlediği ücretsiz oyun etkinliği, bu sefer Super Meat Boy Forever ile devam ediyor. Steam’de 20 dolarlık etiket fiyatına sahip olan bu macera dolu oyun, şimdi Epic Games Store’da bedava! Oyun tutkunları için kaçırılmayacak bir fırsat.





SUPER MEAT BOY FOREVER NASIL İNDİRİLİR?

2020 yılında piyasaya sürülen ve kırmızı kahramanımızın maceralarını konu alan Super Meat Boy Forever, dinamik platform mekanikleriyle dikkat çekiyor. Oyunda, kahramanımızı yönlendirerek yeni dünyalar keşfedecek, düşmanlarını alt edeceksiniz.

Ücretsiz oyununuzu almak için aşağıdaki adımları izleyin:

Epic Games Store’un web sitesine veya masaüstü uygulamasına giriş yapın.

Super Meat Boy Forever oyun sayfasını ziyaret edin.

Sağ tarafta yer alan ‘Satın Al’ butonuna tıklayın.

İşleminiz tamamlanana kadar bekleyin.

FALLOUT SERİSİNDEKİ ANİ DEĞİŞİKLİK

Epic Games’in aslen Fallout serisinin ilk iki oyununu ve Fallout Tactics: Brotherhood of Steel’i ücretsiz sunmayı planladığı ancak bu oyunların duyurulmasından iki gün sonra sessizce değiştirildiği biliniyor. Bu ani değişiklik, oyun dünyasında merak uyandırdı.