Erzurum'da Uluslararası MEB Robot Yarışması Heyecanı

Erzurum, Robot Yarışmasına Ev Sahipliği Yapacak

Yarın başlayacak olan 16. Uluslararası MEB Robot Yarışması, Türkiye'nin güzel şehirlerinden biri olan Erzurum'da gerçekleştirilecek.

Katılımcılar Çoğalıyor

Bu yıl, Türkiye'nin yanı sıra 17 farklı ülkeden toplam 6691 katılımcı yarışma için başvuru yaptı. Yarışmanın düzenleyicileri arasında, TÜBİTAK, TEKNOFEST ve TİKA gibi önemli kuruluşlar yer alıyor.

Destekleyici Kuruluşlar

Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi, Aselsan ve MESS Eğitim Vakfı gibi paydaşlar, bu prestijli etkinliğin başarılı bir şekilde gerçekleşmesine katkıda bulunacak.

Yarışmanın Teması ve Süreci

Yarışma, "Eğitimin Yüzyılında Ahilik ve Teknoloji" temasıyla Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonu'nda başlayacak ve 3 gün sürecek.

Katılımcıların Heyecanı

Öğrenciler arasında yer alan Yonca Sarıkaya, İstanbul Silivri'deki 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu'nun müdürü olarak, "Şanlıurfa ve Bursa'da yarışlara katıldık, şimdi Erzurum'dayız. Öğrencilerimiz robot projelerinde iddialı, çok çalıştılar." şeklinde konuştu.

Bursa İnegöl'den gelen bir diğer öğrenci olan Yusuf Asaf Özcan ise, "Heyecanlı ve iddialıyız, hedefimiz ilk 100 inşallah." diyerek yarışmanın önemini vurguladı.

Yerli Yetkililerin İlgi Alanı

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, yarışmaların yapılacağı alanları gözden geçirdi ve etkinlikle ilgili detaylı bilgi aldı.

16. Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Robot Yarışması, Erzurum'un ev sahipliğinde "Eğitimin Yüzyılında Ahilik ve Teknoloji" sloganıyla Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonu'nda başlayacak. Yarışmaya, Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkeden 6691 katılımcı ve 2 bin 867 robotla başvuru yapıldı.

16. Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Robot Yarışması, Erzurum'un ev sahipliğinde "Eğitimin Yüzyılında Ahilik ve Teknoloji" sloganıyla Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonu'nda başlayacak. Yarışmaya, Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkeden 6691 katılımcı ve 2 bin 867 robotla başvuru yapıldı.

16. Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Robot Yarışması, Erzurum'un ev sahipliğinde "Eğitimin Yüzyılında Ahilik ve Teknoloji" sloganıyla Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonu'nda başlayacak. Yarışmaya, Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkeden 6691 katılımcı ve 2 bin 867 robotla başvuru yapıldı.

16. Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Robot Yarışması, Erzurum'un ev sahipliğinde "Eğitimin Yüzyılında Ahilik ve Teknoloji" sloganıyla Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonu'nda başlayacak. Yarışmaya, Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkeden 6691 katılımcı ve 2 bin 867 robotla başvuru yapıldı.

16. Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Robot Yarışması, Erzurum'un ev sahipliğinde "Eğitimin Yüzyılında Ahilik ve Teknoloji" sloganıyla Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonu'nda başlayacak. Yarışmaya, Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkeden 6691 katılımcı ve 2 bin 867 robotla başvuru yapıldı.

16. Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Robot Yarışması, Erzurum'un ev sahipliğinde "Eğitimin Yüzyılında Ahilik ve Teknoloji" sloganıyla Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonu'nda başlayacak. Yarışmaya, Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkeden 6691 katılımcı ve 2 bin 867 robotla başvuru yapıldı.

16. Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Robot Yarışması, Erzurum'un ev sahipliğinde "Eğitimin Yüzyılında Ahilik ve Teknoloji" sloganıyla Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonu'nda başlayacak. Yarışmaya, Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkeden 6691 katılımcı ve 2 bin 867 robotla başvuru yapıldı.

16. Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Robot Yarışması, Erzurum'un ev sahipliğinde "Eğitimin Yüzyılında Ahilik ve Teknoloji" sloganıyla Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonu'nda başlayacak. Yarışmaya, Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkeden 6691 katılımcı ve 2 bin 867 robotla başvuru yapıldı.

16. Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Robot Yarışması, Erzurum'un ev sahipliğinde "Eğitimin Yüzyılında Ahilik ve Teknoloji" sloganıyla Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonu'nda başlayacak. Yarışmaya, Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkeden 6691 katılımcı ve 2 bin 867 robotla başvuru yapıldı.

16. Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Robot Yarışması, Erzurum'un ev sahipliğinde "Eğitimin Yüzyılında Ahilik ve Teknoloji" sloganıyla Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonu'nda başlayacak. Yarışmaya, Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkeden 6691 katılımcı ve 2 bin 867 robotla başvuru yapıldı.

16. Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Robot Yarışması, Erzurum'un ev sahipliğinde "Eğitimin Yüzyılında Ahilik ve Teknoloji" sloganıyla Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonu'nda başlayacak. Yarışmaya, Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkeden 6691 katılımcı ve 2 bin 867 robotla başvuru yapıldı.

16. Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Robot Yarışması, Erzurum'un ev sahipliğinde "Eğitimin Yüzyılında Ahilik ve Teknoloji" sloganıyla Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonu'nda başlayacak. Yarışmaya, Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkeden 6691 katılımcı ve 2 bin 867 robotla başvuru yapıldı.

16. Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Robot Yarışması, Erzurum'un ev sahipliğinde "Eğitimin Yüzyılında Ahilik ve Teknoloji" sloganıyla Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonu'nda başlayacak. Yarışmaya, Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkeden 6691 katılımcı ve 2 bin 867 robotla başvuru yapıldı.