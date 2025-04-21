Eskişehir'de Yapay Zeka Zirvesi: Teknoloji ve Gelecek Vurgusu

Eskişehir'de, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Anadolu Üniversitesi Dezenformasyonla Mücadele Kulübü işbirliğiyle gerçekleştirilen Yapay Zeka Zirvesi, teknolojinin geleceğine dair önemli tartışmalara sahne oldu.

Toplantının açılışında TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, geçtiğimiz yıl kasım ayında kurulmuş olan araştırma komisyonunun, yapay zeka alanındaki gelişmeleri ve potansiyel riskleri ele aldığını belirtti.

Dönmez, komisyonun hukuki altyapıya ihtiyaç duyulması halinde gerekli önlemlerin alınması için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, "İlk andan itibaren hem kamu hem özel hem de akademik camianın yoğun ilgi ve alakasıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz." dedi.

Yapay zekanın eğitimde önemine de değinen Dönmez, üniversitelere bu alanda ciddi sorumluluklar düştüğünü vurgulayarak, "Yapay zeka okur yazarlığını artırmak için temel eğitimler verilmelidir." şeklinde konuştu.

Dünya genelinde yapay zeka ile ilgili yapılan araştırmalara da dikkat çeken Dönmez, "Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Türkiye, yapay zekada ilk 20'de yer alacak." dedi. Türkiye’nin G-20 ülkesi olarak milli teknoloji hamlesiyle önemli bir aşama kaydettiğini belirten Dönmez, teknolojik ürün ve hizmetleri yurtdışına ihraç edebilir hale geldiğimizi vurguladı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, yapay zeka uygulamalarının hayatın her alanında karşımıza çıktığını ifade ederken, bu zirvenin yapay zeka ile ilgili mücadelede önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Aksoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışmaların önemini vurgulayarak, gerçek dışı bilgilerle mücadelede bu tür etkinliklerin kritik olduğunu ifade etti.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, yapay zekanın günümüzde tartışılan çok yönlü bir konu olduğuna işaret etti. Zirve, üniversitelerin yanı sıra çeşitli alanlardan birçok katılımcının ilgisini topladı.

Sunumlar arasında, İstanbul Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şadi Evren Şeker tarafından “Yapay Zeka Çağında İnsan Olmak, Sanattan Gerçeğe İnsan” konulu bir konuşma gerçekleştirildi. Zirvenin moderatörlüğünü ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Basın ve Yayın Dairesi Başkanı Doç. Dr. Oğuz Göksu üstlendi.

Etkinliğe, Eskişehir Adliyesi Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak ve akademisyenlerin yanı sıra çok sayıda öğrenci ve ilgi duyan katılımcılar da katıldı.

Eskişehir'de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Anadolu Üniversitesi Dezenformasyonla Mücadele Kulübünün iş birliğinde Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonu'nda "Yapay Zeka Zirvesi" düzenlendi. Zirve'ye, TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez (ortada), Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy (sağ 3), Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel (sağ 2), Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Basın ve Yayın Dairesi Başkanı ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz Göksu (sol 2), Eskişehir Adliyesi Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak (sol 3), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak (sağda), akademisyenler, öğrenciler ve diğer ilgililer katıldı.

Eskişehir'de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Anadolu Üniversitesi Dezenformasyonla Mücadele Kulübünün iş birliğinde Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonu'nda "Yapay Zeka Zirvesi" düzenlendi. Zirve'ye, TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez (ortada), Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy (sağ 3), Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel (sağ 2), Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Basın ve Yayın Dairesi Başkanı ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz Göksu (sol 2), Eskişehir Adliyesi Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak (sol 3), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak (sağda), akademisyenler, öğrenciler ve diğer ilgililer katıldı.