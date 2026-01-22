Excalibur 31,5 inç Curved 2K 180 Hz Monitör: Oyuncular ve Profesyoneller İçin

Excalibur'un Yeni 31,5 inç Kavisli Oyuncu Monitörü

Excalibur’un 31,5 inç kavisli ekran tasarımına, 2K Quad HD (2560 x 1440) çözünürlüğe ve 180 Hz yenileme hızına sahip yeni monitörü, oyuncularla profesyonel kullanıcıların beklentilerini aynı noktada buluşturuyor.

Şık, sağlam ve ergonomik tasarım

Yeni model modern ve kullanıcı odaklı bir çizgiyle öne çıkıyor. Kavisli ekran, kullanıcıyı görüntünün merkezine alarak daha sürükleyici bir deneyim sağlıyor. Arka yüzeydeki oval formdaki RGB aydınlatma ise ürüne dinamik ve oyuncu ruhunu yansıtan bir görünüm kazandırıyor.

Monitörün ayarlanabilir standı tamamen alüminyumdan üretilmiş olan HAS (Height Adjustable Stand); sağa-sola, yukarı-aşağı ayarlanabiliyor ve kendi ekseninde 90 derece dönebiliyor. Bu yapı sağlamlık ve uzun ömür sunarken kullanıcıya maksimum ergonomi sağlıyor. Süper ince çerçeve tasarımı ise odağın tamamen ekranda kalmasına yardımcı oluyor.

31.5" 2K ekran ile üst düzey görsel deneyim

31.5’’ ekran boyutu, 2560 x 1440 (2K Quad HD) çözünürlük sayesinde daha net, keskin ve doğru görüntüler sunuyor; bu durum yalnızca oyuncular için değil, grafikerler, mühendisler ve diğer profesyonel kullanıcılar için de ideal bir çalışma alanı oluşturuyor. Monitörün 180 Hz yenileme hızı ve 1 ms MPRT tepki süresi özellikle rekabetçi oyunlarda akıcılığı en üst düzeye taşıyor. Sunulan 180 Hz yenileme hızı yazılımsal değil, panelin kendi teknolojisiyle sağlanıyor ve uzun süreli testlerden başarıyla geçti.

VA panel, yüksek kontrast ve canlı renkler

Üründe kullanılan VA panel, 3500:1 kontrast oranı ile daha derin siyahlar ve canlı renkler sunuyor. 300 nit parlaklık seviyesi görüntülerin daha etkileyici görünmesine katkı sağlarken 178 x 178 geniş görüş açısı her açıdan tutarlı görüntü kalitesi sunuyor.

Göz sağlığı ve akıcı oyun teknolojileri

Excalibur, uzun süreli kullanımları göz önünde bulundurarak monitörde Low Blue Light (Düşük Mavi Işık) teknolojisine yer veriyor; zararlı mavi ışınlar yüzde 80’e varan oranlarda azaltılarak göz yorgunluğu önleniyor. Anti-Flickering teknolojisi ve HDR desteği daha konforlu ve gerçekçi bir görüntü deneyimi sağlıyor. Ayrıca Adaptive Sync desteği ile hem NVIDIA G-Sync hem de AMD FreeSync uyumluluğu sunularak ekran yırtılması ve takılmalar minimuma indiriliyor.

Bağlantı ve montaj seçenekleri

Monitör, HDMI ve DisplayPort (DP) bağlantı seçenekleriyle farklı sistemlerle uyumlu çalışıyor. Ayrıca VESA desteği sayesinde kullanıcılar ürünü masa standı dışında duvara veya farklı monitör kollarına monte edebiliyor.

