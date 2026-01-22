Davos'ta Çinli Robotların Sokak Dansı İlgi Çekti

Davos sokaklarında Dünya Ekonomik Forumu sırasında Çinli robotların düzenlediği sokak dansı büyük ilgi çekti; izleyiciler gösteriye katıldı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 16:17
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 16:17
Davos'ta Çinli Robotların Sokak Dansı İlgi Çekti

Davos'ta Çinli Robotların Sokak Dansı İlgi Çekti

İsviçre’nin Davos kasabası, Dünya Ekonomik Forumu’na (WEF) ev sahipliği yaparken, foruma katılan liderlerin temasları sürerken sokaklarda sıra dışı görüntüler ortaya çıktı.

Renkli Gösteri Sokakları Canlandırdı

Bir grup Çinli robot, Davos sokaklarında dans ederek renkli görüntülere sahne oldu. Gösteri çevrede büyük merak uyandırdı ve pek çok kişinin ilgisini çekti.

İzleyiciler Gösteriye Eşlik Etti

Büyük ilgi gören robotların dansı sırasında bölgede bulunanlar, gösteriye tempo tutarak ve fotoğraf çekerek eşlik etti. Olay, Davos'taki yoğun diplomatik gündemin arasında dikkat çeken anlardan biri olarak kayda geçti.

Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) ev sahipliği yapan Davos sokaklarında dans eden Çinli robotlar...

Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) ev sahipliği yapan Davos sokaklarında dans eden Çinli robotlar renkli görüntülere sahne oldu.

