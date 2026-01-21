Sinop Saraydüzü'nde Leylek Popülasyonu Projesi Sahada İncelendi

Sinop Saraydüzü'nde leylek popülasyonu projesi sahada incelendi
Sinop'un Saraydüzü ilçesinde yürütülen leylek popülasyonuna yönelik bilimsel proje kapsamında saha incelemeleri gerçekleştirildi. Çalışmalar, bölgedeki leylek dağılımı ve popülasyon dinamiklerine dair önemli veriler topluyor.
Saha ziyareti ve yerinde değerlendirme
Saraydüzü Kaymakamı Fatih Rüştü Ünal, Doç. Dr. Evrim Sönmez yürütücülüğündeki projenin Cuma Ovası'nda yapılan çalışmalarını yerinde inceledi. Ziyaret sırasında saha bulguları ve yürütülen faaliyetlere ilişkin gözlemler paylaşıldı.
Projenin kapsamı ve bilgilendirme
Çalışmalar, Sinop-Saraydüzü Cuma Ovasındaki Leylek (Ciconia ciconia) Popülasyonundaki Değişimlerin, Popülasyonu Etkileyen Etmenlerin, Göç Stratejilerinin ve Leylek Yavrularındaki Çevresel Stres Etkisinin Belirlenmesi Projesi çerçevesinde yürütülüyor. Saha çalışmalarında görevli proje ekibi yetkililere yürütülen faaliyetler hakkında detaylı bilgiler verdi ve elde edilen ön bulgular değerlendirildi.
SİNOP’UN SARAYDÜZÜ İLÇESİNDE YÜRÜTÜLEN LEYLEK POPÜLASYONUNA YÖNELİK BİLİMSEL PROJE KAPSAMINDA SAHADA İNCELEMELERDE BULUNULDU.