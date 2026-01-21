Sinop Saraydüzü'nde Leylek Popülasyonu Projesi Sahada İncelendi

Sinop Saraydüzü'nde yürütülen leylek popülasyonu projesi kapsamında Cuma Ovası'nda yapılan saha çalışmaları yerinde incelendi.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 15:35
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 15:35
Sinop Saraydüzü'nde Leylek Popülasyonu Projesi Sahada İncelendi

Sinop Saraydüzü'nde leylek popülasyonu projesi sahada incelendi

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde yürütülen leylek popülasyonuna yönelik bilimsel proje kapsamında saha incelemeleri gerçekleştirildi. Çalışmalar, bölgedeki leylek dağılımı ve popülasyon dinamiklerine dair önemli veriler topluyor.

Saha ziyareti ve yerinde değerlendirme

Saraydüzü Kaymakamı Fatih Rüştü Ünal, Doç. Dr. Evrim Sönmez yürütücülüğündeki projenin Cuma Ovası'nda yapılan çalışmalarını yerinde inceledi. Ziyaret sırasında saha bulguları ve yürütülen faaliyetlere ilişkin gözlemler paylaşıldı.

Projenin kapsamı ve bilgilendirme

Çalışmalar, Sinop-Saraydüzü Cuma Ovasındaki Leylek (Ciconia ciconia) Popülasyonundaki Değişimlerin, Popülasyonu Etkileyen Etmenlerin, Göç Stratejilerinin ve Leylek Yavrularındaki Çevresel Stres Etkisinin Belirlenmesi Projesi çerçevesinde yürütülüyor. Saha çalışmalarında görevli proje ekibi yetkililere yürütülen faaliyetler hakkında detaylı bilgiler verdi ve elde edilen ön bulgular değerlendirildi.

SİNOP’UN SARAYDÜZÜ İLÇESİNDE YÜRÜTÜLEN LEYLEK POPÜLASYONUNA YÖNELİK BİLİMSEL PROJE KAPSAMINDA...

SİNOP’UN SARAYDÜZÜ İLÇESİNDE YÜRÜTÜLEN LEYLEK POPÜLASYONUNA YÖNELİK BİLİMSEL PROJE KAPSAMINDA SAHADA İNCELEMELERDE BULUNULDU.

SİNOP’UN SARAYDÜZÜ İLÇESİNDE YÜRÜTÜLEN LEYLEK POPÜLASYONUNA YÖNELİK BİLİMSEL PROJE KAPSAMINDA...

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sinop Saraydüzü'nde Leylek Popülasyonu Projesi Sahada İncelendi
2
İHAKUT Diyarbakır’da Üyeleriyle Buluştu
3
SUBÜ'ye TÜBİTAK 1001 Desteği: COF-PEDOT Tabanlı Giyilebilir Glikoz Sensörü
4
Tokat'ta 35 Basın Mensubuna İHA-1 Ticari Dron Eğitimi
5
Global Game Jam YTÜ'de: 48 Saatlik Oyun Maratonu
6
Elbistan Yavuz Selim MTAL'de AR-GE Atılımı: 3D Yazıcılarla İHA ve Tarım Dronu Üretimi
7
Osmangazi'de Sömestr Bilim Şenliği Başladı — 19-23 Ocak

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları