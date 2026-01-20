SUBÜ'ye TÜBİTAK 1001 Desteği: COF-PEDOT Tabanlı Giyilebilir Glikoz Sensörü

Yayın Tarihi: 20.01.2026 15:39
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 15:39
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından geliştirilen ve diyabet yönetiminde kullanılan mevcut sensörlerin eksikliklerini gidermeyi amaçlayan yeni nesil glikoz sensörü projesi, TÜBİTAK 1001 programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Projenin yürütücüsü Prof. Dr. Mustafa Can liderliğindeki çalışma bilimsel test sürecine başladı.

Hedef ve teknoloji: DET ile enzim kararsızlığına çözüm

Proje kapsamında, mevcut sensörlerde sıkça görülen enzim kararsızlığı ve düşük sinyal stabilitesi gibi teknik sorunların, Direkt Elektron Transferi (DET) esaslı yeni bir mimari ile aşılması hedefleniyor. İleri fonksiyonel malzemeler olan kovalent organik çerçeveler (COF) ve iletken polimer (PEDOT) bileşiminin kullanıldığı tasarım, Sürekli Glikoz İzleme Sistemleri (CGM) ile giyilebilir ve implant edilebilir tıbbi cihazların temelini oluşturacak.

Disiplinlerarası Ar-Ge ve yerli üretim hedefi

Proje disiplinlerarası bir yaklaşımla yürütülüyor; akademik kadronun yanı sıra lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri sintetik süreçlerden biyouyumluluk testlerine kadar Ar-Ge çalışmalarında aktif rol alıyor. Çalışmanın, Türkiye'nin tıbbi cihaz teknolojileri alanındaki dışa bağımlılığını azaltarak vücutla tam uyumlu ve yüksek hassasiyetli biyosensör üretimine katkı sağlaması bekleniyor.

