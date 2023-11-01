Facebook ve Instagram için ücret tarifesi değişiyor

Avrupa'da Instagram ve Facebook ile ilgili yeni dönem başlatılıyor. Meta, Avrupa Birliği tarafından gerçekleştirilen düzenlemelere uyum amacıyla, Avrupa'da olan kullanıcılara Facebook ve Instagram'ın reklamsız olarak kullanmalarına olanak tanıyan bir abonelik sunuyor. Aylık abonelik ücretleri de açıklandı.