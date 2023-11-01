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Facebook ve Instagram için ücret tarifesi değişiyor

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Facebook ve Instagram için ücret tarifesi değişiyor
Avrupa'da Instagram ve Facebook ile ilgili yeni dönem başlatılıyor. Meta, Avrupa Birliği tarafından gerçekleştirilen düzenlemelere uyum amacıyla, Avrupa'da olan kullanıcılara Facebook ve Instagram'ın reklamsız olarak kullanmalarına olanak tanıyan bir abonelik sunuyor. Aylık abonelik ücretleri de açıklandı.

Reuters'in haberine göre Meta, yaptığı açıklamada Avrupa Birliği düzenlemelerine uyum sağlamak amacıyla Avrupa'daki (AB, AEA, İsviçre) kullanıcılara Facebook ile Instagram'a reklamsız abonelik sunacağını duyurdu. Yani bu ülkelerde yaşayan kişiler, ürünü reklamsız kullanabilmek adına ücret karşılığında üye olabiliyor.

FİYATLAR BELLİ OLDU

Facebook ve Instagram için ücret tarifesi değişiyor

AB, AEA ve İsviçre'deki kullanıcılara yönelik aylık abonelik planı, web kullanıcılarında aylık 9,99 Euro'dur. iOS ve Android kullanıcılarının ayda 12,99 euro ödemesi gerekiyor.

Reklamlı ücretsiz plan ve reklamsız ücretli abonelik seçeneğinin sunulmasıyla kullanıcılar eski planı tercih ederek Meta'nın reklamcılık işine zarar vermeden düzenlemelere uyum sağlamasına olanak tanıyacak.

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