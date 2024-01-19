Flaş iddia! Galaxy yapay zekâ ücretli mi olacak?

17 Ocak’taki gerçekleştirdiği Unpacked 2024 etkinliğiyle birlikte yeni serisi S24’ü tanıtan Samsung, şu anda yapay zekâ hizmetleri için ücret almayı düşünmediğini açıkladı. Ancak Samsung’un 2025 yılı itibarıyla yapay zekâ için ücret alabileceği iddia edildi.

aksiyon.com.tr’nin haberine göre, Galaxy AI, (yapay zekâ) doğrudan Android'de yerleşik bir şekilde yer alan kapsamlı bir yapay zekâ ve üretken yapay zekâ teknolojisi olarak biliniyor. Ayrıca Koreli dev, bazı AI özellikleri için Google ile ortaklık kurdu. Yani yapay zekâ için nasıl ödeme yapılacağına karar vermek yalnızca Samsung'a bağlı olmayacağı belirtildi.





2025’İN SONUNA KADAR ÜCRETSİZ OLARAK KULLANILACAK

Ayrıca, Samsung gibi diğer şirketlerin de yapay zekâdan para kazanmanın başka yollarını bulabileceği aktarıldı. İlk olarak Android Central tarafından görülen, Avustralya için Samsung Galaxy S24 duyurusundaki bir dipnot, Galaxy AI özelliklerinin her zaman ücretsiz olmayabileceğini gösterdi: “Galaxy AI özellikleri, desteklenen Samsung Galaxy cihazlarında 2025 yılının sonuna kadar ücretsiz olarak sağlanacak.”

Fakat ABD duyurusu benzer bir uyarı içermiyor. Bununla birlikte, Galaxy S24 ürün sayfalarında benzer bir feragatname içeren dipnotlar bulunmuyor.

Öte yandan Samsung, Galaxy AI özelliklerini bu yılın ilerleyen günlerinde belirli cihazlara sunmayı planlıyor. Aynı zamanda, tüm Galaxy amiral gemilerinin ve hatta bazı orta sınıf telefonların ileride Galaxy AI özellikleriyle birlikte gönderilmesi bekleniyor.