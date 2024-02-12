Yapay zekânın ‘süper güçleri’ni barındıran gözlük geliştirildi!

Pokemon Go'nun yaratıcısı tarafından finanse edilen Singapur merkezli bir girişim olan Brilliant Labs, Noa adlı çok modlu bir yapay zekâ asistanı tarafından desteklenen 350 dolarlık reçetesiz bir gözlük olan Frame'i piyasaya sürdü.

Şirket, bu gözlükleri "yapay zekâ çağı için gözlüğün yeniden keşfi" olarak tanımlıyor. Gözlükler, görsel bilgileri işleme, görüntü oluşturma, konuşmayı gerçek zamanlı olarak tanıma ve tercüme etme, web'de arama yapma ve daha fazlasını yapmalarını sağlayan bir dizi "süper güç" ile birlikte geliyor.

Şirket, John Lennon, Steve Jobs ve Gandhi gibi dairesel gözlükleriyle tanınan tarihi ikonların yeniliklerine ve fikirlerine bir "saygı duruşu" olarak tasarlandıklarını söyledi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, gözlüklerin OpenAI'nin GPT-4 ve konuşma tanıma teknolojisi Whisper, Stability AI'nin Stable Diffusion ve Perplexity gibi bir dizi yapay zekâ modeli tarafından desteklendiği ifade edildi.

Brilliant Labs sonunda yapay zekâ modellerini doğrudan gözlüğün içine yerleştirmeyi planlasa da şimdilik çalışması için bir akıllı telefon uygulamasıyla eşleştirilmesi gerekiyor.

Brilliant Labs kurucu ortağı ve CEO'su Bobak Tavangar, yaptığı açıklamada, "Çerçeveden Noa ile diyalog başlatması için doğrudan bir dokunuş ve konuşma isteniyor" dedi.





APPLE VİSİON PRO’YA ALTERNATİF OLABİLİR

Gözlükler görselleri ve bilgileri doğrudan camlara yansıtıyor ve böylece kullanıcılar gördükleri veya duydukları neredeyse her şey hakkında bilgi talep edebiliyor.

Örneğin Frame'i markette takıyorsanız ve bir pint ahududu hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, Frame'den çevrim içi bir marketten karşılaştırmalı fiyatlandırma için internette sorgulama yapmasını isteyebilirsiniz. Tavangar, benzer şekilde gözlüklerin de beslenme bilgileri için hem mevcut canlı web kaynaklarını hem de GPT-4'ü sorgulayabileceğini söyledi.

Frame’in ayrıca tamamen açık kaynaklı olduğu belirtildi. Şirket, tasarım dosyalarının, kodun ve belgelerin GitHub'da mevcut olduğunu, böylece kullanıcıların cihazlarında istedikleri kodu ayarlama ve çalıştırma kapasitesine sahip olduklarını aktardı.

Tavangar, Frame'in insanların teknolojiyle daha sağlıklı bir ilişki kurmasına yardımcı olacağını umuyor.

Tavangar, konuya ilişkin olarak, "Somutlaştırılmış yapay zekâ çağına giriyoruz ve Frame bu yönde atılmış büyük bir adımı temsil ediyor. Bizim arzumuz her zaman anlayışı, empatiyi ve bağlantıyı teşvik eden cihazlar yapmak olmuştur, böylece akıllı bilişimin bu gelişi, akıllı telefondan gördüğümüzden daha fazla gerçek insan refahı ile karakterize edilir” diye konuştu.

Frame, insanları akıllı telefonlarından vazgeçirmek için yapay zekâdan yararlanan cihazların giderek artan listesine katılıyor. Yapay zekâ girişimi Humane, kasım ayında soruları yanıtlamak, metinleri özetlemek, dilleri çevirmek ve müzik çalmak için sesli komutu yapay zekâ ile birleştiren yaklaşık 700 dolarlık Ai Pin'i piyasaya sürmüştü.

Frame’in 0,39 gram ağırlığıyla, Apple'ın 3 bin 500 dolarlık karma gerçeklik başlığı Vision Pro'nun 600 ila 650 gram ağırlığındaki daha hafif, daha ucuz ve daha giyilebilir bir alternatifi olabileceği konuşuluyor.

Frame, şu anda Brilliant Labs'ın internet sitesinde ön siparişe açık ve nisan ortasında gönderilmeye başlanacak.