Fortnite, iPhone'a geri dönmeyebilir. İşte nedeni!

Epic vs Apple davasında hem Apple hem de Epic temyize gitmiş ancak Yüksek Mahkeme her ikisini de reddetmişti. Bu kapsamda, Epic'in yıllar önce Fortnite'ı yasaklatmak için App Store kurallarını kötüye kullanarak tasarladığı davada Apple için ezici bir zafer olan önceki karar hâlâ geçerli olduğu ve Epic'in sonuçtan memnun olmadığı biliniyor.

Bu nedenle, Fortnite'ın App Store'a geri dönemeyeceği yani Apple’ın uygulamayı yeniden listelemeyeceği öngörülüyor.

Epic ve Apple davasının sonuçları, Apple üzerindeki antitröst baskısının sadece bir parçası. Apple, Epic'e karşı açtığı davayı kazanmış olsa da Fortnite'tan daha büyük sorunları var.





EPİC, APPLE’A TEKLİF GÖTÜREBİLİR

Bu doğrultuda, Epic'in Avrupa'da iPhone ve iPad'de Fortnite'ın yeniden lansmanını hazırlamasına olası gözle bakılıyor. Fakat Epic'in AB bölgesi için Fortnite yan yüklemeleriyle ilerlediğine dair hiçbir gösterge yok.

Ayrıca, Epic her zaman yenilgiyi kabul edip Apple'a Fortnite'ı dünya çapında yeniden listelemesi için teklif götürebileceği de düşünülüyor.

Öte yandan, kullanıcılar Fortnite'ı Apple dışındaki cihazlarda oynayabiliyor veya oyun akış platformları aracılığıyla iPhone ve iPad'e aktarabiliyor.