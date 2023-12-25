G.Skill, sistem izleme için Wigidash 7-inç dokunmatik ekranı duyurdu!

G.Skill, oyuncular, içerik üreticiler ve çoklu görev yapanlar için nihai "komut paneli" olduğunu söylediği Wigidash adında bir cihaz geliştirdi. Bu cihaz, bilgisayarınıza USB aracılığıyla bağlanıyor ve çeşitli sistem bilgilerini, kısayolları ve "multimedya eylemlerini" görüntüleyecek şekilde özelleştirilebiliyor.

G.Skill'in dokunmatik ekranı nispeten düşük teknolojili, ancak klavyenizin hemen yanına yerleştirilebildiği için net bir şekilde görmek ve parmakla manipüle etmek yeterince kolay görünüyor. 7 inç dokunmatik ekran paneli 300 nit parlaklıkta 1.024 x 600 çözünürlüğe sahip. Bu nedenle tam olarak yüksek çözünürlüklü değil ama fotoğraflarda uygun şekilde keskin görünüyor. Aslında widget'ları çalıştırabilen küçük bir ekran, bu da oyuncuların uzun zamandır yaşadığı bir sorunu çözüyor. Widget'lar yalnızca masaüstünüzde çalışır, ancak bir oyun oynarken veya canlı yayın yaparken onları açıkça göremezsiniz. Wigidash aynı anda 20'ye kadar widget'ın görüntülenmesine izin veriyor, bize sorarsanız bu oldukça yoğun görünüyor.





NEREDE SATILIYOR?

Neyse ki G.Skill, ekranın 5x4'lük bir ızgara ile donatılmasıyla bilgi ile dağınık olma olasılığını ele aldı ama ekranın her bir bölümünün boyutunu özelleştirebilirsiniz. Örneğin, yukarıdaki resimde üst satırda ikisi büyük boyutlu olmak üzere yalnızca üç modül olduğunu görebilirsiniz. Bunun harika bir özellik olduğu belirtiliyor. Çünkü belirli widget'lara öncelik vererek bir bakışta kolayca görülebilmelerini sağlayabilirsiniz.

G.Skill, Wigidash'ın şu anda Amazon'dan temin edilebileceğini söylese de Amazon’da bulunamadı. Ancak yetkili satıcılar aracılığıyla da satılacağını söylüyor.