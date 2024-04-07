Bist 100
9.618,83 5%
DOLAR
32,02 0,38%
EURO
34,85 0,28%
ALTIN
2.383,1 1,95%

Galaxy S23'e gelen One UI 6.1 güncellemesinde dokunmatik ekran şoku!

Samsung Galaxy S23 kullanıcıları güncelleme yaptıklarına bin pişman oldu! İşte sebebi...

Yayın Tarihi: 07.04.2024 14:47
Güncelleme Tarihi: 07.04.2024 14:47
Galaxy S23'e gelen One UI 6.1 güncellemesinde dokunmatik ekran şoku!

Samsung'un son One UI 6.1 güncellemesi, bazı Galaxy S23 kullanıcıları arasında cihazlarının dokunmatik ekranlarında sorunlara neden oldu. Güncelleme sonrası, özellikle Galaxy S23, Galaxy S23 Plus ve Galaxy S23 Ultra modellerinde, ekranların tepki vermemesi veya sadece S Pen kullanımına izin vermesi gibi sorunlar rapor edildi.

Reddit ve Samsung'un Topluluk forumunda paylaşılan kullanıcı deneyimlerine göre, One UI 6.1 güncellemesi yapan bazı kullanıcılar, ekranlarının artık "tamamen tepkisiz" olduğunu belirtirken, diğerleri dokunmatik ekran işlevlerinin sadece S Pen ile sınırlı kaldığını bildirdi.

Ancak, sorunun kökeni incelendiğinde, orijinal olmayan ekranlar takılı olan kullanıcılardan gelen şikayetlerin ön plana çıktığı görüldü. Bu durum, ekranlarını tamir ettirirken orijinal parça yerine "yan sanayi" ekran kullanan kullanıcıların cihazlarının etkilenmiş olabileceğini gösteriyor.

samsung s23 yeni güncelleme

Samsung'un Community forumunda yapılan bir yorumda, güncelleme sonrası ekranın alt kısmının tepkisiz hale geldiğini ancak uygulamaların optimize edilmesinin ardından sorunun çözüldüğü belirtildi.

Samsung, sorunun kaynağının kendisinden kaynaklanmasa da, kullanıcıları memnun etmek adına bir güncelleme yayınladı. Ancak, bu olay, dijital cihazların otomatik güncellemelerin risklerini göstermesi açısından dikkat çekici bir örnek oldu. Kullanıcıların, cihazlarını "acil" durumlarda güncellemeden önce riskleri minimize etmek için önlemler almaları önerilmekte.

Samsung Galaxy S23 kullanıcıları için yaşanan bu güncelleme deneyimi, cihazlarını güncelleme konusunda dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.

İLGİLİ HABERLER

Arabasıyla bunu yapan 9 bin TL ceza ödemeye hazırlansın! Görür görmez ceza kesiliyor

Arabasıyla bunu yapan 9 bin TL ceza ödemeye hazırlansın! Görür görmez ceza kesiliyor

Emeklilere Temmuz zammı şoku! Bu detayı bilmeyenler sıfır zam alacak!

Emeklilere Temmuz zammı şoku! Bu detayı bilmeyenler sıfır zam alacak!

Başvuruda tek belge yetiyor! Bakanlık o şarta göre 5.100 TL maaşa bağlayacak

Başvuruda tek belge yetiyor! Bakanlık o şarta göre 5.100 TL maaşa bağlayacak

Denizbank lise, üniversite mezunu personel alımı yapacak! O illerde iş arayanlara müjde

Denizbank lise, üniversite mezunu personel alımı yapacak! O illerde iş arayanlara müjde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
WhatsApp'ın yeni özelliği ağızları açık bıraktı! Güncelleyenler neye uğradığını şaşıracak
2
iPhone kullananlara pirinç uyarısı geldi! Tüm paranız boşa gidebilir
3
Apple'ın fiyat listesini sollayan indirim! iPhone 15 almak isteyen koşa koşa gidecek
4
Telefonunuz yavaş şarj oluyorsa aman dikkat! Sebebi bu olabilir
5
WhatsApp'a yok artık dedirten özellik! Telefon kulağınızda beklemeye son
6
Instagram hesabı olanlara az önce duyuruldu! Artık yarıya düşecek
7
Vivo V30 satışas çıktı: İşte Türkiye satış fiyatı

TOGG'a bütçesi yetmeyene yarı fiyatına yerli otomobil! Üstelik elektrikli

İçişleri Bakanlığı çok sayıda personel alacak! Büro personeli, şoför, temizlik görevlisi...

Emeklilere Temmuz zammı şoku! Bu detayı bilmeyenler sıfır zam alacak!

Sigaraya tarihin en büyük zammı! Zamlı fiyat tiryakilere sigarayı bıraktırır!

Denizbank lise, üniversite mezunu personel alımı yapacak! O illerde iş arayanlara müjde

Evinin tapusu olanlara flaş uyarı! Bakanlık bu sabah milyonlarca kişiye duyurdu

Cilt kırışıklıklarına bu yöntemle veda edin! Ameliyatsız iğnesiz botoks etkisi yaratıyor

Arabasıyla bunu yapan 9 bin TL ceza ödemeye hazırlansın! Görür görmez ceza kesiliyor

Kimlik numarasının son hanesine göre ödemeler başladı! 7 Nisan'da hesaplara yatırılacak

Kırmızı et bulamayanlara tavuk kıymasından köfte tarifi! Orijinal köfteleri aratmıyor

EYT'yi kılpayı kaçırana yeni fırsat! Erken emeklilikte bu şartı bilmeyen yıllarca bekliyor!

Başvuruda tek belge yetiyor! Bakanlık o şarta göre 5.100 TL maaşa bağlayacak