Galaxy S23'e gelen One UI 6.1 güncellemesinde dokunmatik ekran şoku!

Samsung'un son One UI 6.1 güncellemesi, bazı Galaxy S23 kullanıcıları arasında cihazlarının dokunmatik ekranlarında sorunlara neden oldu. Güncelleme sonrası, özellikle Galaxy S23, Galaxy S23 Plus ve Galaxy S23 Ultra modellerinde, ekranların tepki vermemesi veya sadece S Pen kullanımına izin vermesi gibi sorunlar rapor edildi.

Reddit ve Samsung'un Topluluk forumunda paylaşılan kullanıcı deneyimlerine göre, One UI 6.1 güncellemesi yapan bazı kullanıcılar, ekranlarının artık "tamamen tepkisiz" olduğunu belirtirken, diğerleri dokunmatik ekran işlevlerinin sadece S Pen ile sınırlı kaldığını bildirdi.

Ancak, sorunun kökeni incelendiğinde, orijinal olmayan ekranlar takılı olan kullanıcılardan gelen şikayetlerin ön plana çıktığı görüldü. Bu durum, ekranlarını tamir ettirirken orijinal parça yerine "yan sanayi" ekran kullanan kullanıcıların cihazlarının etkilenmiş olabileceğini gösteriyor.





Samsung'un Community forumunda yapılan bir yorumda, güncelleme sonrası ekranın alt kısmının tepkisiz hale geldiğini ancak uygulamaların optimize edilmesinin ardından sorunun çözüldüğü belirtildi.

Samsung, sorunun kaynağının kendisinden kaynaklanmasa da, kullanıcıları memnun etmek adına bir güncelleme yayınladı. Ancak, bu olay, dijital cihazların otomatik güncellemelerin risklerini göstermesi açısından dikkat çekici bir örnek oldu. Kullanıcıların, cihazlarını "acil" durumlarda güncellemeden önce riskleri minimize etmek için önlemler almaları önerilmekte.

Samsung Galaxy S23 kullanıcıları için yaşanan bu güncelleme deneyimi, cihazlarını güncelleme konusunda dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.