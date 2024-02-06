Galaxy S24 Ultra sağlamlık testinde Galaxy S23 Ultra’dan daha kötü performans gösterdi!

YouTube’da Allstate Protection Plans adlı bir kanal, Galaxy S24 Ultra’ya bir düşme testi yaptı. Daha önce bir düşme testi daha yapılmış ve Galaxy S24 Ultra’nın öngörüldüğü kadar sağlam olmadığı anlaşılmıştı. Allstate’in yaptığı bu testte de benzer bir sonuç ortaya çıktı.

Allstate, Galaxy S24’ün 6 metreden betona sırt üstü düşürüldüğünde Galaxy S23 Ultra’dan ile aynı hasarı aldığını tespit etti. Ancak ekranın üzerine bir kez düştükten sonra ekran tamamen işlevsiz hale geldi.

Galaxy S24 Plus ilk ön ve arka düşmelerinde paramparça oldu ve ardından kullanılamaz hale geldi. Galaxy S23 Plus, geçen yıl düşme testlerinden sağ çıkmıştı.





GALAXY S24 ULTRA BİR KILIFLA KULLANILMALI MI?

En büyük sürpriz Galaxy S24 Ultra'dan geldi. Galaxy S23 Ultra'dan daha dayanıklı olması gerekirken, önceki modelinden daha kötü performans gösterdi.

S24 Ultra, yükseltilmiş kapak malzemesi, yeni titanyum çerçevesi ve düz kenarlı tasarımına rağmen, geçen yıl düşme testlerimizde daha dayanıklı olduğunu kanıtlayan S23 Ultra, önceki modelinin aksine, yaklaşık 2 metreden bir önden ve arkadan düşme sonrasında paramparça oldu. Telefonlar hâlâ açık olsa da, düşme testinden sonra kullanılamaz hale geldi. Tüm bu testler, Galaxy S24 Ultra kullanıcılarının telefonu bir kılıfla kullanması gerektiğine işaret ediyor.

Allstate, ABD’li akıllı telefon sahiplerinin ekrana zarar veren kazalardan sonra onarım ve değiştirme masrafları olarak 8,3 milyar dolar ödediğini söylüyor. Ayrıca, akıllı telefon kullanıcılarının yüzde 89'unun akıllı telefonlarını tek elle kullandıkları ve yüzde 78'inin bu sırada cihazlarını düşürdükleri belirtiyor.

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