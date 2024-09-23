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Galaxy S25 Ultra Bomba Gibi Geliyor: 2025 Yılının En Güçlü Amiral Gemisi

Samsung Galaxy S25 Ultra'nın özellikleriyle ilgili tüm detaylar burada! 200 MP kamera, Snapdragon 8 Gen 4 işlemci ve 5000 mAh batarya gibi güçlü özellikler

Yayın Tarihi: 23.09.2024 18:25
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 18:25
Galaxy S25 Ultra Bomba Gibi Geliyor: 2025 Yılının En Güçlü Amiral Gemisi

Samsung, akıllı telefon pazarındaki yerini korumak için 2025 yılının başında yeni amiral gemisi serisi Galaxy S25’i tanıtmaya hazırlanıyor. Bu serinin en güçlü modeli olarak öne çıkacak Galaxy S25 Ultra, etkileyici özellikleriyle teknoloji tutkunlarını kendine çekmeyi amaçlıyor. Şimdiye kadar sızdırılan bilgilere göre, Galaxy S25 Ultra'nın sahip olacağı başlıca özellikleri ve yenilikleri inceleyelim.

EKRAN ÖZELLİKLERİ

Galaxy S25 Ultra, kullanıcıların beklentilerini karşılamak üzere etkileyici bir ekran deneyimi sunacak. Cihazın ön panelinde 6.8 inç boyutunda, 1440×3120 piksel çözünürlüğe sahip Dynamic LTPO AMOLED 2X ekran yer alacak. Ekranın 120Hz yenileme hızı ve 2600 nit tepe parlaklığı, akıcı bir görüntüleme deneyimi sağlayacak. Ayrıca, Corning Gorilla Armor ile korunan ekran, dayanıklılığı ile dikkat çekecek. HDR10+ desteği sayesinde, renklerin daha canlı ve gerçekçi görünmesi sağlanacak.

Galaxy S25 Ultra Bomba Gibi Geliyor: 2025 Yılının En Güçlü Amiral Gemisi

İŞLEMCİ PERFORMANSI

Galaxy S25 Ultra, gücünü Qualcomm’un en yeni amiral gemisi işlemcisi olan Snapdragon 8 Gen 4’ten alacak. Bu işlemci, 3 nm üretim süreci ile oldukça verimli bir performans sunacak. Octa-core (2×4.32 GHz & 6×3.53 GHz) mimarisi ile güçlendirilen işlemci, Adreno 830 GPU ile birleşerek, yüksek grafik performansı ve hızlı uygulama geçişleri sağlayacak. Samsung’un daha önceki amiral gemisi serilerinde olduğu gibi Exynos işlemcilerin de sunulup sunulmayacağı ise henüz kesinleşmedi.

KAMERA YETENEKLERİ

Cihazın arka panelinde, 200 megapiksel (f/1.7) ana kameranın yanı sıra, 10 megapiksel (f/2.4), 50 megapiksel (f/3.4) ve 50 megapiksel (f/2.0) olmak üzere üç farklı lens daha bulunacak. Bu dörtlü kamera dizilimi, kullanıcıların yüksek çözünürlükte fotoğraflar çekmesine ve 8K ile 4K video kaydı yapmasına olanak tanıyacak. Ön panelde ise, 12 megapiksel (f/2.2) özçekim kamerası, Dual video call ve Auto-HDR özellikleri ile desteklenecek. Bu sayede, etkileyici öz çekim ve video kayıtları yapmak mümkün olacak.

BOYUT, AĞIRLIK VE DEPOLAMA SEÇENEKLERİ

Samsung Galaxy S25 Ultra, 162.8 x 77.6 x 8.2 mm boyutlarında ve 219 gram ağırlığında olacak. Cihaz, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre üç farklı depolama seçeneği sunacak: 256GB, 512GB ve 1TB. Tüm modeller 16GB RAM ile donatılacak ve UFS 4.0 teknolojisi sayesinde hızlı veri transferi ve uygulama açılış süreleri sunulacak.

Galaxy S25 Ultra Bomba Gibi Geliyor: 2025 Yılının En Güçlü Amiral Gemisi

BATARYA VE ŞARJ ÖZELLİKLERİ

Galaxy S25 Ultra, 5000 mAh kapasiteli bir Li-Ion batarya ile gelecek. 45W hızlı şarj desteği sayesinde, bataryanın sadece 30 dakikada yüzde 65 seviyelerine ulaşması mümkün olacak. Ek olarak, cihaz 25W kablosuz şarj ve 4.5W ters kablosuz şarj desteği de sunacak. Bu özellikler, kullanıcıların cihazlarını daha pratik bir şekilde şarj etmelerine olanak tanıyacak.

YAZILIM VE GÜVENLİK

Cihaz, Android 15 işletim sistemi ile birlikte One UI 7.7 arayüzüne sahip olacak. Kullanıcı deneyimini artırmak için tasarlanmış olan bu arayüz, Samsung'un çeşitli özelliklerini ve özelleştirmelerini barındıracak. Ayrıca, cihazın güvenliğini sağlamak için parmak izi okuyucu gibi çeşitli güvenlik önlemleri de bulunacak.

Samsung Galaxy S25 Ultra, yüksek performansı, etkileyici kamera özellikleri ve güçlü batarya ile kullanıcıların beğenisine sunulacak. Önümüzdeki yılın başında tanıtılması beklenen bu cihaz, teknoloji tutkunları için büyük bir heyecan kaynağı olacak. Özellikle kamera ve ekran özellikleri ile dikkat çeken bu amiral gemisi, Samsung’un akıllı telefon pazarındaki iddiasını bir kez daha kanıtlayacak gibi görünüyor. Galaxy S25 Ultra hakkında daha fazla bilgi ve detaylar için resmi duyuruları takip etmekte fayda var.

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