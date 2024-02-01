Galaxy Z Fold 6, öncekilerden çok daha iyi bir tasarıma sahip olacak!

Samsung, katlanabilir telefon teknolojisine oldukça yoğun bir zaman harcamıştı ama bu telefonlar beklenen ilgiyi göremedi. Ancak şirket, şimdi bu telefonlar üzerinde farklı değişiklikler yaparak satışları artırmak için iyi bir tasarımla müşterilerinin karşısına çıkmayı planlıyor.

Samsung'un patentte kullandığı şemalar acil planlarını doğru bir şekilde tasvir ediyorsa, Fold 6 en büyük iki Galaxy Z Fold 5 sorununu çözecek. Bir sonraki katlanabilir cihaz öncekinden çok daha ince olacak ve çok daha büyük bir dış ekrana sahip olacak.

Samsung, katlanabilir telefon teknolojisi inovasyonunun ön saflarında yer alıyor. Koreli teknoloji devi, bu kapsamda katlanabilir telefon hamlesini birkaç yıl önce başlattı ve yıllarca pazarın hakim oyuncusu oldu.

Ancak katlanabilir cihazlar genel akıllı telefon pazarının yalnızca bir kısmını oluşturuyor. Eylül 2023 TrendForce raporuna göre, katlanabilir cihazların 2023 yılında dünya çapında 18,3 milyon adede ulaşabileceği belirtiliyor ve bu rakamın akıllı telefon satışlarının yüzde 2'sinden az olduğu ifade ediliyor. Geçen yıla kadar Samsung'un endişelenmesi gereken çok az küresel rekabet vardı.

Ocak ayının başlarında yayınlanan raporlar, Samsung'un Çinli akıllı telefon satıcılarının artan rekabetinin farkında olduğunu belirtiyor. Samsung'un Çin'de daha iyi rekabet edebilecek daha ucuz bir Fold 6 versiyonu çıkarmak istediği bildiriliyor. Buna ek olarak Samsung, yeni nesil Fold için daha ince bir profil de dahil olmak üzere tasarım iyileştirmeleri arıyor. Bu da bizi Samsung'un ABD'de kazandığı 11.889,006 numaralı USPTO patentine getiriyor.





DIŞ EKRAN ESKİSİNDEN DAHA GENİŞ OLACAK

"Esnek Ekran İçeren Elektronik Cihaz" başlıklı patent, Samsung'un her zamankinden çok daha ince bir Galaxy Z Fold 6 cihazı üretmesine olanak tanıyacak menteşe teknolojisini detaylandıran bir düzineden fazla şema içeriyor. Patentteki ilk çizimden bu kadarını anlamak mümkün.

Ayrıca, Samsung'un patentte kullandığı görseller dış ekranın eskisinden daha geniş olabileceğini gösteriyor. Bu, Samsung'un bugüne kadar ürettiği tüm Fold tipi cihazlarla ilgili büyük bir eleştiri oldu.

Patentlerdeki çizimler her zaman bir ürünün ticari tasarımının göstergesi olmasa da Pigtou, 11.889,006 numaralı patentteki çizimlerin Samsung'un diğer patentlerde kullandığı katlanabilir şemalardan farklı olduğunu belirtiyor. Bunlar hem dış ekran hem de telefonun kalınlığı söz konusu olduğunda mevcut Fold 5 tasarımına daha çok benziyordu.

Edinilen bilgilere göre, patentteki katlanabilir gibi görünecek bir Galaxy Z Fold 6'nın render’larını oluşturdu. Böyle bir Fold 6 tasarımının oldukça iyi bir görünüme sahip olacağı konuşuluyor.

Samsung'un bu tür bir katlanabilir telefon üretebilmesi için yeni bir menteşe teknolojisine ihtiyacı olacak. Telefonun esnek ekranı kırmadan katlanması ve açılması gerekecek. Bunu güvenli ve güvenilir bir şekilde tekrar tekrar yapması gerekecek. Tüm bunları yaparken de boşluk bırakmadan katlanması gerekiyor.