Galaxy Z Fold daha uygun bir fiyatla bu yıl piyasaya çıkabilir!

Galaxy S24'ten sonra, Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 gibi katlanabilir telefonlar sahneye çıkmadan önce önümüzdeki aylarda yeni orta sınıf telefonlar piyasaya sürülecek. Ancak önceki yılların aksine, Samsung bu yıl alıcıları görmek için can attıkları telefonla şaşırtabilir: Uygun fiyatlı bir Galaxy Z Fold 6.

Galaxy Z Fold daha uygun bir fiyatla bu yıl piyasaya çıkabilir!
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Samsung, Huawei'nin yeniden ortaya çıkışına tanıklık eden Çin'de daha büyük bir mücadele vermek istiyor. Birkaç yıl önce ABD tarafından yasaklanan Huawei, ayağa kalkmadan önce birkaç yıl mücadele etti. Bu süreçte Huawei, özellikle kendi iç pazarında popüler olan yeni katlanabilir modelleri piyasaya sürdü.

Araştırma şirketi Omdia'nın verilerine göre, Samsung'un Çin'de katlanabilir cihaz pazarında yüzde 19'luk payla üçüncü sırada yer aldığını belirtiyor. Honor yüzde 28,2’lik payıyla ilk sırada ve Huawei ise yüzde 26 ile ikinci sırada yer aldı.

Bu nedenle, Samsung’un Galaxy Z Fold 6'yı daha uygun bir fiyatla piyasa süreceği öğrenildi. Fakat bu cihazın ne kadar uygun fiyatlı olacağı halen bilinmiyor. Ayrıca Omdia, Samsung'un fiyatı düşürmek için kaçınılmaz olarak vereceği tavizlerden de söz etmiyor. Bu nedenle Galaxy Z Fold 6'nın uygun fiyatla piyasaya çıkıp çıkmayacağı da hâlâ belirsiz.

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SAMSUNG, FOLD TİPİ CİHAZLARIN PAZAR PAYINI ARTIRACAK

Samsung'un fiyatlandırma yapısı 2024 katlanabilir cihazları için iyi bir haber olabilir. Daha ucuz bir Fold 6 olmasa bile, Samsung'un geçen yılki Flip 5 ve Fold 6 fiyatlarını koruyabileceği beklenebilir.

Korece yayınlanan raporda yapay zekâya herhangi bir şekilde değinilmiyor. Ancak Samsung'un Fold tipi cihazların pazar payını artırmak istediğine işaret ediyor. Daha ucuz olan Galaxy Z Fold 6’nın da bu konuda şirkete yardımcı olabileceği düşünülüyor.

Rapor, Samsung'un 2024 katlanabilir serisinin geleceği hakkında herhangi bir kesinlik sunmasa da, her şeyin temmuz ortasından veya ağustos başından önce netleşeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Samsung'un çalışma şekli göz önüne alındığında, yeni şirketin katlanabilir cihazlarını bu tarihlerde tanıtması bekleniyor.

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