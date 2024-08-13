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Geleceğin Ulaşım Teknolojileri: Hyperloop Geliştirme Yarışması Başladı

Hyperloop Geliştirme Yarışması, 6 ilden 328 yarışmacıyla 13-17 Ağustos'ta TÜBİTAK Gebze Kampüsü'nde gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 11:39
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 11:39
Geleceğin Ulaşım Teknolojileri: Hyperloop Geliştirme Yarışması Başladı

Hyperloop Geliştirme Yarışması Duyuruldu

Geleceğin ulaşım teknolojilerine öncülük eden Hyperloop Geliştirme Yarışması, 13-17 Ağustos tarihleri arasında TÜBİTAK Gebze Kampüsü'nde gerçekleştirilecek. Bu seneki yarışmaya 6 ilden toplam 16 takım ve 328 yarışmacı katılacak.

Yarışma Süreci ve Ödüller

Yarışma sürecinde, katılımcılar Gelişme Raporu ve Teknik Tasarım Raporu (TTR) olmak üzere iki aşamada değerlendirilecekler. Finalde takımlara, performans ödülleri yanı sıra 2024 yılında sunulacak İnovasyon Ödülleri ile Çelik Levitasyon Ödülü de verilecek. Takımlar, araçlarının inovatif yönleri ve teknik farklılıkları ile ödüllendirilecek.

İnovasyon Ödülleri ve Kategorileri

İnovasyon Ödülleri, Elektromanyetik Levitasyon Sistemi Geliştirme, İtki Sistemi Geliştirme, Altyapı Geliştirme, Haberleşme Sistemi Geliştirme ve Mekanik Sistemi Geliştirme gibi beş farklı kategoride verilmektedir. En iyi sunumları gerçekleştiren takımlar, 30 bin lira değerinde ödül kazanma şansına sahip olacak.

Hedef: Geleceğin Ulaşım Sistemleri

Hyperloop, konvansiyonel ulaşım sistemlerine yeni bir boyut ekleyerek, hızlı ve güvenli ulaşımı mümkün kılan üst düzey bir teknolojidir. Türkiye'nin bu alanda etkin bir rol alabilmesi için TEKNOFEST ve TÜBİTAK işbirliğiyle düzenlenen bu yarışma, üniversite öğrencilerine inovatif ulaşım projeleri geliştirme fırsatı sunmaktadır. Yarışmaya, uluslararası düzeyde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılmakta ve projelerine destek sağlanmaktadır.

Yarışmanın temel amacı, Türkiye'nin yüksek hızlı ulaşım sistemlerinde dünya genelindeki teknolojik gelişmelere katkıda bulunarak, kapsül tasarımı ve testlerine yönelik sağlam bir altyapı oluşturmaktır.

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