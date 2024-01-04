Gelişmiş görüntü ve sese sahip yapay zekâ destekli Roku premium TV'ler baharda piyasaya çıkacak!

Roku, bu baharda yeni bir premium TV serisinin geleceğini duyurdu. 55 inç, 65 inç ve 75 inç boyutlarında sunulacak Pro Serisi, daha koyu renkler ve daha iyi kontrast için yerel karartma, mini LED, geniş bir sinematik ses için geliştirilmiş ses teknolojisi ve monte edildiğinde daha iyi bir estetik için duvara düz oturan şık tasarımlar gibi önceki Roku TV serilerinin atladığı çeşitli özellikleri getirecek.

Şirket, ayrıca yeni premium setlerin, ne tür bir içeriğin görüntülendiğini belirlemek ve ekranı buna göre ayarlamak için makine öğrenimi ve yapay zekâ kullanan Roku Smart Picture'ı içereceğini duyurdu. Ancak bu teknolojinin yalnızca Roku tarafından üretilenlere değil, üçüncü taraf Roku TV'lere de geldiği belirtildi.

Roku'nun televizyon pazarına ilk girişi değer odaklıydı ve özelleştirme için fırsatlar sunmasa ve bazı süslü özelliklerden yoksun olsa da, mükemmel bir şekilde iyi, paketin ortası bir seçenekti.





CES 2024’TE TANITILACAK

Pro Serisi, şirketin bu kez daha yüksek hedefleri olduğunu gösteriyor. Zira Pro serisi için çekilen bir tanıtım videosu sadece mükemmel bir görüntü değil, aynı zamanda yeni bir uzaktan kumandayı ve "odayı dolduran" sesi de tanıttı. Mevcut Roku TV serisi yalnızca Best Buy'dan satın alınabiliyorken, şirket yeni premium serisi için genişletilmiş perakende satış sözü verdi.

Doğal olarak, yeni premium TV'ler premium bir fiyat taşıyacak. Şirket, önceki Roku TV serisinin 75 inç Plus versiyonu için en fazla 999 dolar olduğunu, ancak yeni serinin fiyatının 1.500 doların altında olacağını söylüyor.

Roku'nun geçen yıl CES'te ürün gamını tamamen tanıttığı göz önüne alındığında, önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek CES 2024'te yeni TV'leri tanıtacağına kesin gözüyle bakılıyor.