Geri Dönüştürülmüş Plastik ile İnşaatta Yeni Çığır: Beton Kazık Alternatifi

Abdullah Gül Üniversitesi projesi, geri dönüştürülmüş plastiklerle beton kazığa alternatif kazıklar üretecek.

Yayın Tarihi: 08.08.2025 14:37
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 14:37
Geri Dönüştürülmüş Plastik, İnşaat Sektörüne Yeni Bir Alternatif Sunuyor

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil İbrahim Fedakar tarafından yürütülen proje, plastik atıklardan üretilen kazıkların inşaat sektöründe devrim yaratmasını hedefliyor. Proje ile geri dönüştürülmüş plastik malzemeler, özellikle kumlu zeminlerde beton kazıklara alternatif olarak kullanılabilecek.

Proje Hakkında Detaylar

"Geri Dönüştürülmüş Plastiklerin Güçlendirilmesi ile Üretilecek Plastik Kazıkların Kumlu Zeminde Beton Kazığa Alternatif Olarak Kullanımının Deneysel ve Sayısal Olarak Araştırılması" adlı bu yenilikçi proje, AGÜ ve İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) işbirliğiyle yürütülüyor. Proje, TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Başarıyla hayata geçirildiğinde, bu proje sayesinde geri dönüştürülmüş plastik atıklardan elde edilen kazıklar, doğayı korumaya katkıda bulunurken aynı zamanda inşaat sektörüne sürdürülebilir bir alternatif sunacak. Ayrıca, bu çalışma çimento kaynaklı karbon salınımını azaltmayı da hedeflemektedir.

Projeye toplamda 2 milyon 355 bin 200 lira bütçe ayıran TÜBİTAK, AGÜ'den Doç. Dr. Cihan Çiftci ve Dr. Muhammet Atasever, İSTE'den ise Prof. Dr. Murat Örnek gibi deneyimli araştırmacıları projeye dahil etti.

Sonuçların Etkisi

Projeden elde edilecek sonuçlar, Türkiye'de plastik kazık teknolojisinin geliştirilmesine ve yeni standartların oluşturulmasına önemli katkılar sağlayacak. Çalışmanın sonunda plastik kazıkların farklı zemin koşullarındaki taşıma kapasitesi, yerleştirme yöntemleri ve zeminle etkileşimi detaylı olarak analiz edilecek.

Bu proje ile elde edilen verilerin, Türkiye'de plastik kazık uygulamalarının tanınmasına ve özel sektörde yeni bir pazarın doğmasına katkı sunması bekleniyor.

