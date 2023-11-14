Gmail kendini yenilemeye başladı: Artık daha hızlı yanıtlayacak

Gmail, kullanıcılara hızlı yanıt verme imkanı sunan yeni arayüzü üzerinde çalışıyor. Sızıntılara göre, Gmail'in güncellenmiş sürümünde hızlı yanıt özelliğini içeren bir çubuk görülebilir. İşte detaylar...

Gmail kendini yenilemeye başladı: Artık daha hızlı yanıtlayacak
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Google, dünyanın en çok kullanılan e-posta hizmeti Gmail için heyecan verici bir özellik denemesine hazırlanıyor. Yeni özellik, Gmail'i geleneksel e-posta deneyiminden daha interaktif hale getirerek sohbet uygulamalarını andıracak bir işlev sunacak. Google, önceki emoji ile yanıt verme özelliği ile e-posta deneyimini daha eğlenceli hale getirme yolunda adımlar atmıştı. Şimdi ise Gmail, hızlı yanıtlama özelliği ile kullanıcılarına daha hızlı ve pratik bir iletişim imkanı sunmak için çalışmalarını sürdürüyor.

GMAİL'E YENİ ÖZELLİK

MAİL

Gmail'in uzun bir süredir e-posta hizmetine getirdiği önemli değişikliklerden biri olan emoji ile tepki verme özelliğinden sonra, Google şimdi de Android kullanıcıları için hızlı yanıtlama çubuğunu test ediyor. Mevcut arayüzde, bir e-postaya yanıt vermek için genellikle e-postanın sonuna inmek ve ardından "yanıtla" düğmesine tıklamak gerekiyor. Ancak yeni denemelerde, Gmail'in hızlı yanıtlama çubuğu hemen e-posta mesajının altında kullanıcıya sunuluyor.

Henüz deneme aşamasında olan bu çubuk, kullanıcılara e-postalara daha hızlı ve direkt bir şekilde yanıt verme imkanı tanıyor. Gelen mesajın altında bulunan bu çubuk sayesinde, kullanıcılar e-postalara emoji ile tepki verme, dosya eklemeleri ve tümüne yanıt verme gibi seçeneklere kolayca erişebilirler. Bu yeni özellik, Gmail'in e-posta iletişimini daha sade ve kullanıcı dostu bir hale getirme amacını taşıyor.

Google, Gmail üzerinden sohbet etmeyi daha etkileşimli hale getirme hedefi doğrultusunda bu yeni özelliği test ederken, e-posta teknolojisini modern ve kullanıcı odaklı bir şekilde güncellemeye devam ediyor. E-posta servislerine yönelik değişen kullanıcı alışkanlıkları ve anlık mesajlaşma uygulamalarının yükselişiyle birlikte, Google'ın bu tür yeniliklerle e-posta deneyimini çağa ayak uydurmaya çalıştığı göze çarpıyor. 

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