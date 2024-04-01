Bist 100
9.157,54 0%
DOLAR
32,09 -1,05%
EURO
34,53 -1,67%
ALTIN
2.295,71 -0,88%

Google bir uygulamanın daha fişini çekti

Google, popüler podcast platformunu kaldırma kararı aldı. Şirket, kullanıcılarına ses deneyimini sunmak için YouTube Music platformuna yönlendirecek.

Yayın Tarihi: 01.04.2024 17:34
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 17:34
Google bir uygulamanın daha fişini çekti

Google’ın uygulama portföyünü güncelleme süreci devam ediyor. Bu süreçte, Google Podcasts uygulaması da dahil olmak üzere bazı eski servisler sonlandırıldı. Şirketin yaptığı son duyuruya göre, Podcasts servisi artık YouTube Music üzerinden hizmet verecek.

Google, Mart ayı itibarıyla Podcasts servisine desteğini kesmiş bulunuyor. Kullanıcıların abonelik ve dinleme kayıtlarını YouTube Music platformuna aktarmaları için verilen süre içinde bu geçişi yapmaları gerektiği belirtildi. Şirket, Podcasts kullanıcılarına gönderdiği son bildirimde, uygulamanın kapatılacağı ve podcast içeriklerinin 2 Nisan tarihine kadar YouTube Music’e taşınacağı bilgisini paylaştı. Belirtilen tarihten itibaren Podcasts servisine erişim sağlanamayacak.

youtube music

GOOGLE POSCASTS'TEN ÖNEMLİ KARAR

Beş yıl önce piyasaya sürülen Google Podcasts, Android kullanıcıları arasında 500 milyon kez indirilerek büyük bir popülerlik kazandı. Yine de, Google geçen yılın Eylül ayında ses hizmetlerini YouTube Music altında toplama kararı aldı ve Podcasts uygulamasının kademeli olarak devre dışı bırakılacağını açıkladı.

Öte yandan, YouTube Music kısa bir süre önce podcast RSS yükleme özelliğini ve özel podcast oynatma fonksiyonunu devreye soktu. Bu gelişmeler, Google’ın Podcasts servisini sonlandırma kararını destekler nitelikte ve kullanıcıları YouTube platformuna yönlendirme yolunu açtı. Podcast servisinin YouTube’a tam entegrasyonu, Google’ın bu alanda daha etkin bir rol almasını sağlayabilir. Kullanıcılar, Podcast abonelikleri ve dinleme geçmişlerini YouTube Music’e aktarmak için Temmuz ayına kadar zamanları bulunuyor.

İLGİLİ HABERLER

4A, 4B, 4C'li hafta sonuna kadar hesaplara bakın! 3.000 TL, 2250 TL, 1250 TL ek ödemeler tanımlanacak

4A, 4B, 4C'li hafta sonuna kadar hesaplara bakın! 3.000 TL, 2250 TL, 1250 TL ek ödemeler tanımlanacak

Milyonlarca emekliye cumhurbaşkanı jesti! Meşhur tarihi canlı yayında açıkladı

Milyonlarca emekliye cumhurbaşkanı jesti! Meşhur tarihi canlı yayında açıkladı

Hükümet düğmeye bastı, bankalar onay verdi! Düşük faizli konut kredisi müjdesi!

Hükümet düğmeye bastı, bankalar onay verdi! Düşük faizli konut kredisi müjdesi!

IBAN'a para gönderenler eyvah diyecek! Böyle gönderenler büyük tufaya düştü

IBAN'a para gönderenler eyvah diyecek! Böyle gönderenler büyük tufaya düştü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
iPhone kullananlara pirinç uyarısı geldi! Tüm paranız boşa gidebilir
2
Apple'ın fiyat listesini sollayan indirim! iPhone 15 almak isteyen koşa koşa gidecek
3
Telefonunuz yavaş şarj oluyorsa aman dikkat! Sebebi bu olabilir
4
WhatsApp'a yok artık dedirten özellik! Telefon kulağınızda beklemeye son
5
Instagram hesabı olanlara az önce duyuruldu! Artık yarıya düşecek
6
Vivo V30 satışas çıktı: İşte Türkiye satış fiyatı
7
iOS 17.4.1 güncellemesi sınıfta kaldı

Ayda 10 bin TL'ye hem sıfır hem elektrikli otomobil! Bu fiyata peynir ekmek gibi kapışılacak

Ziraat Bankası promosyonu 22 bin TL'ye uçurdu! Bunu yapanlar ikisini birden alacak

En düşük emekli maaşı alana promosyon müjdesi! Hesabınızda 22 bin lira göreceksiniz

Milyonlarca emekliye cumhurbaşkanı jesti! Meşhur tarihi canlı yayında açıkladı

Emekliye promosyon+ 3.000 TL ikramiye sonra zam! Ama en iyisi sona kalacak

Hükümet düğmeye bastı, bankalar onay verdi! Düşük faizli konut kredisi müjdesi!

4A, 4B, 4C'li hafta sonuna kadar hesaplara bakın! 3.000 TL, 2250 TL, 1250 TL ek ödemeler tanımlanacak

EGM kadrolu personel alımı yapacak! Bu kadrolara KPSS şartı aranmıyor

Garanti Bankası'ndan herkese promosyon! Kişi başı 3.000 TL IBAN'a aktarılacak

IBAN'a para gönderenler eyvah diyecek! Böyle gönderenler büyük tufaya düştü

Bu fırsat 40 yılda bir gelir! Ayda 4 bin lira taksitle ev sahibi yaptıracak!

Emeklinin aklını başından alan 9200 TL ek ödeme! Bayram öncesi meclis onay verdi