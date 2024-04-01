Google bir uygulamanın daha fişini çekti

Google’ın uygulama portföyünü güncelleme süreci devam ediyor. Bu süreçte, Google Podcasts uygulaması da dahil olmak üzere bazı eski servisler sonlandırıldı. Şirketin yaptığı son duyuruya göre, Podcasts servisi artık YouTube Music üzerinden hizmet verecek.

Google, Mart ayı itibarıyla Podcasts servisine desteğini kesmiş bulunuyor. Kullanıcıların abonelik ve dinleme kayıtlarını YouTube Music platformuna aktarmaları için verilen süre içinde bu geçişi yapmaları gerektiği belirtildi. Şirket, Podcasts kullanıcılarına gönderdiği son bildirimde, uygulamanın kapatılacağı ve podcast içeriklerinin 2 Nisan tarihine kadar YouTube Music’e taşınacağı bilgisini paylaştı. Belirtilen tarihten itibaren Podcasts servisine erişim sağlanamayacak.





GOOGLE POSCASTS'TEN ÖNEMLİ KARAR

Beş yıl önce piyasaya sürülen Google Podcasts, Android kullanıcıları arasında 500 milyon kez indirilerek büyük bir popülerlik kazandı. Yine de, Google geçen yılın Eylül ayında ses hizmetlerini YouTube Music altında toplama kararı aldı ve Podcasts uygulamasının kademeli olarak devre dışı bırakılacağını açıkladı.

Öte yandan, YouTube Music kısa bir süre önce podcast RSS yükleme özelliğini ve özel podcast oynatma fonksiyonunu devreye soktu. Bu gelişmeler, Google’ın Podcasts servisini sonlandırma kararını destekler nitelikte ve kullanıcıları YouTube platformuna yönlendirme yolunu açtı. Podcast servisinin YouTube’a tam entegrasyonu, Google’ın bu alanda daha etkin bir rol almasını sağlayabilir. Kullanıcılar, Podcast abonelikleri ve dinleme geçmişlerini YouTube Music’e aktarmak için Temmuz ayına kadar zamanları bulunuyor.