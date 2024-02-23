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Google'da sakın bu kelimeleri aratmayın! Başınıza gelecekelere siz bile inanamayacaksınız

Arama motorlarından biri olan Google, çeşitli konularda kısa sürede bilgi alınabilen ve gerekli tüm argümanların listede görüntülendiği oldukça etkili bir portal olmasına rağmen, Google'da belirli kelimeleri aramamak kişiyi psikolojik olarak rahatsız edecektir. Google'da aranmaması gereken kelimeleri şöyle sıralayabiliriz...

Yayın Tarihi: 23.02.2024 21:16
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 21:16
Google'da sakın bu kelimeleri aratmayın! Başınıza gelecekelere siz bile inanamayacaksınız

Bu sözleri Google'da aratmayın!

Her ne kadar belirli kelimeleri Google'da aramak sağlığınızı tehdit eden en büyük faktörlerden biri olsa da bu kelimeleri Google'da aramaktan kesinlikle kaçınmalısınız. Milyonlarca kullanıcı Google arama motorunda çeşitli içerik veya kelimeleri aradığında, aranan bazı başlıklar o kişi için sorun yaratabilir. İnternet, kişilerin istedikleri bilgiye çok kısa sürede ulaşmasını sağlayan faydalı portal olmasına rağmen, bazı durumlarda  arama motorunda aranan başlıklar o kişi için sorun yaratabilmektedir. Google'da uygunsuz bir şekilde aranan kelimeler bazı hallerde kişinin sağlığını tehlikeye atabilse de kesinlikle kullanılmaması gereken kelimeleri şöyle sıralanmaktadır;

1- Tripofobi

Bu görüntüler hastaları ilk ortaya çıktıkları andan itibaren son derece rahatsız etmekte ve tripofobi yaşamalarına neden olmaktadır. Tripofobi, normalde nadir olarak görülen fobi türlerinden biridir ve deliklerden veya yuvarlak nesnelerden çıkan belirli bileşenlerin görüntülerini içerir. Bu görsel insanları çok rahatsız ettiği için Google'da arama yaparken tripofobi yaşamalarına neden oluyor.

2- Fast foodda bulunan organizmalar

İnsanları Google'da arattıklarında çok rahatsız eden görsellerden biri de kesinlikle fast food'dan çıkan yaratıklar. Bu çalışma sayesinde pek çok kişinin fast food tüketemediğini, bu durumun da fast fooddan uzak durduğunu gözlemledik.

Google'da sakın bu kelimeleri aratmayın

3- Belirtileri ve hastalıkları araştırma

Kesinlikle Google'da aratılmaması gereken durumlardan biri de semptomatik durumdur. Aranan belirtiler nedeniyle her belirti çoğunlukla kansere ya da ölüme yol açmaktadır ve bu süreç psikolojik bir şekilde kendinizi kötü hissetme durumuna neden olacak durumlardan biri olacaktır.

4- Tahtakurular

Tahtakurularla ilgili Google'da çeşitli aramalar yapmak insanların bilgi almasına yardımcı olan durumlardan biri olsa da, bazı kişilerde bu durum çeşitli sağlık hastalıklarının oluşmasına sebep olmaktadır. Özellikle insanların tahtakuruları üzerinde yaptıkları titiz araştırmalar, hastalıklarını daha da kötü hale getirdiği için bu kelimenin ayrıntılarını düşünmemek çok daha iyi olacaktır.

5- Ağızda kurtçuklar oluşması

Ağızda oluşan kurtçuklar kesinlikle herkes için en rahatsız edici görüntülerden biri olacaktır. Ağızda kurtçuk görmek insanı aşırı derecede tiksindiren bir durumun en büyük tetikleyicisi olsa bile bu aramayı Google ya da diğer arama motorlarında yapmamak daha iyidir.

6- Tüylü örümcek

Bacaklarında dev tüylü böcekleri aramak, insanları en çok rahatsız eden durumlardan biridir. Büyük ayaklarındaki kalın tüylere yakından bakmak aslında son derece etkileyicidir ve insanı gerginleştirir.

7- Göbek iltihabı

Pek çok farklı nedene bağlı olarak iltihaplanan göbek deliği görüntüsü, en rahatsız edici görüntülerden biridir ve aynı zamanda birçok insanı en çok korkutan da olur. Bu görüntülere bakmayın, çeşitli hastalıklardan dolayı kişinin göbek deliğinde olabilir ya da göbek piercinginden dolayı olabilir. Kişinin psikolojisinin eski ruh haline dönmesini oldukça zorlaştıran görüntüyü görmediyseniz artık görüntüyü görmenin bir faydası olmaz.

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