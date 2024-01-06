Google DeepMind, yapay zekâ robotlarının insanlar gibi davranmasını sağlayacak yeni gelişmeleri tanıttı!

Google DeepMind ekibi, yapay zekâ destekli robotların günlük faaliyetlerini sürdürürken ideal olarak insanlar gibi davranmalarını sağlamayı amaçlayan bir dizi gelişmeyi tanıttı.

DeepMind, robotların ev işlerini yerine getirebilmeleri için "dünya hakkında üst düzey bir anlayışa" sahip olmaları gerektiğini belirtti. AutoRT adındaki teknoloji ise robotlara bu üst düzey anlayışı kazandırmayı amaçlıyor. DeepMind araştırmacıları, bunun robotları daha akıllı hale getirmek için büyük temel modellerin potansiyelinden yararlanan bir sistem olduğunu söylüyor.

DeepMind'a göre bu modeller, robotların çevreleri hakkında anında daha fazla şey öğrenmelerini sağlayan bir dizi deneyimsel eğitim verisi topluyor.





AUTORT SİSTEMİ GERÇEK DÜNYA KOŞULLARINDA DEĞERLENDİRİLDİ

ChatGPT veya Google'ın Gemini'si gibi üretici yapay zekâ araçlarına güç veren büyük dil modelleri (LLM'ler) türlerini içeriyor. Bir LLM'nin bir robotta kullanımı, robotun yerine getirebileceği 'atıştırmalıkları tezgaha yerleştir' gibi talimatların bir listesini önermeyi içeriyor. Görsel dil modelleri de dahil olacak. Bunlar, robotların etraflarındaki nesneleri tanımlamalarına yardımcı olmak için bir kamera ile birlikte kullanılıyor.

DeepMind ekibi AutoRT sisteminin 7 ay boyunca çeşitli gerçek dünya koşullarında değerlendirildiğini söyledi. Aynı anda 20 kadar robotu ve 52 adede kadar benzersiz robotu güvenli bir şekilde yönettiğini tespit etti.

Bu gelişmelerin ardından insanlar gibi davranan robotların yakın gelecekte evlere girmeye başlayacağı belirtiliyor.