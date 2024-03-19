Google Drive beklenen özelliğe sonunda kavuşuyor

Teknoloji devi Google, popüler bulut depolama hizmeti olan Google Drive'ın web sürümüne uzun zamandır beklenen bir özellik eklemeye hazırlanıyor: karanlık mod. Bu özellik, kullanıcıların uzun süre bilgisayar başında çalışırken göz yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olacak.

Google Drive'ın mobil uygulamasında zaten bulunan karanlık mod, web sürümüne de entegre edilecek. Ancak, kullanıcılar bu modu varsayılan olarak açamayacaklar. Bunun yerine, karanlık moda geçmek isteyen kullanıcılar, sağ üst köşedeki dişli simgesine tıklayarak ayarlar bölümüne erişecekler. Ardından, görünüm seçeneğine tıklayarak karanlık modu etkinleştirebilecekler.





Bu gelişme, özellikle Google Drive'ı sıkça kullanan milyonlarca kişi için önemli bir yenilik olarak karşımıza çıkıyor. Günümüzde teknolojinin yaygınlaşmasıyla birlikte, bilgisayar ve akıllı telefon kullanımı artıyor ve bu da göz yorgunluğu gibi sorunların da artmasına neden oluyor. Karanlık mod, ekran parlaklığını azaltarak bu sorunu hafifletmeye yardımcı oluyor.

Ancak, Google Drive'ın web sürümüne karanlık modun ne zaman erişilebilir olacağı konusunda henüz net bir tarih belirtilmedi. Kullanıcılar, bu özelliğin ne zaman yayınlanacağını dikkatle takip etmelidir.