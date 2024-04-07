Google Haritalar'dan trafik sıkışıklığına yeni çözüm

Hemen her araç kullanan kişinin en büyük sıkıntısı olan trafik problemine yeni çözümler aranmaya devam edilmektedir. Bir çözüm de Google Haritalar tarafından geldi. Peki bu nasıl kullanılacak?

Google'ın yeni özelliği trafik sıkışıklığını giderek azaltacak. Açıklanan yeni özelliğe göre kalabalık trafiğe girecek olan arabalar trafik sıkışıklığına son vermek için bir hız ile karşı karşıya kalacak. Bu hıza uydukları takdirde trafik yoğunluğuna maruz kalmayacaklar.

Yeni Özellik Gündeme Bomba Gibi Düştü!

Yoğun trafik hemen herkesin hayatını olumsuz olarak etkilemektedir. Tüm araçlar belirli kurallara uydukları takdirde aslında böyle bir sorunla karşı karşıya kalmazlar. Lakin araçlar hep aynı hızda gitmediği ve kurallara uymadığından ötürü trafik yoğunluğu oluşmaktadır. Google tarafından yapılan yeni güncellemeyle beraber bir hız önerisi sunulmaktadır.





Bu hız önerisine uyan araçlar hem daha az kaza yapacak hem de trafik sıkışıklığı minimum seviyeye indirilecektir. Hazırlanan özellik kapsamında Google Haritalar da farklı renk kodları yer almaktadır. Bu kodlar;



Yeşil renk hızlı gidilebileceği,

Sarı renk yavaşlamak gerektiği,

Mavi renk ise hızınızın doğru olduğunu belirtecektir.

Şayet bu özelliklere uyum sağlanmazsa trafik sıkışıklığı devam edecektir. Manuel ve otomatik araçlara göre ayarlanmış olan bu özellik sayesinde insanlar trafik akışını bozmadan doğru hızla ilerleyecek ve trafik yoğunluğu azaltılacaktır.

Haritalar tarafından hazırlanan bu özellik aşağıdaki gibi işlev görecek:

Öncelikle bu özellik ile trafikte ilerleyen araçlara hız önerisi sunulacaktır. Bu hız da araçların doğru hızına ve mesafelerine göre hesaplanacaktır.

Sürücülerin ekrana çok bakmaması için hız önerisi sunulacaktır.

Araç kullanan herkes hız sınırına uyduğu zaman yavaşlamaların önüne geçilecek olup yoğunluk giderek azaltılacaktır. Özelliği kullanmak için uygulama üzerinden aktif hale getirmeli ve gidilecek yer boyunca trafik yoğunluğuna göre ayarlanabilecektir.