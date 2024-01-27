Google, hastalara teşhis koymaya yardımcı olabilecek yapay zekâ destekli bir doktor geliştirdi!

Yapay zekâ teknolojisini doktorların muayenehanesinde kullanmak, doktorların ve hastaların uğraşmak zorunda kaldığı bazı stresli işleri hafifletmeye yardımcı olabilir. IBM'in Watson bilgisayar sistemi, bu konuya ilişkin bir süredir çalışmalar yapıyor. Fakat 10 yıldan fazla bir zamandır piyasada olmasına rağmen Watson çok fazla ilerleme kaydedemedi.

aksiyon.com.tr’nin haberine göre, ChatGPT gibi yapay zekâ teknolojisinin ortaya çıkmasıyla, tıp endüstrisinde çağ atlama ve gerçekten güvenilir yapay zekâ doktorları yaratma olasılığı, özellikle Google DeepMind'ın da bu kapsamda çalışmalar yapmasıyla, her zamankinden daha muhtemel olarak görülüyor. Bu doğrultuda, DeepMind ekibi AMIE ya da Articulate Medical Intelligence Explorer adını verdikleri yeni bir yapay zekâ destekli doktor modeli önerdi.





HASTALARDAN GELEN BİLGİLERİ İŞLEYECEK

AMIE hastalardan gelen bilgileri alabilecek ve ardından tıbbi durumlarının şu anda nerede olduğuna dair net açıklamalar sunabilecek.

AMIE doktorların yerini almak üzere tasarlanmadı. Google'ın yapay zekâlı doktor sistemi, yalnızca sağlık ziyaretleri ve konsültasyonlar için doktorun asistanı olarak hareket etmeyi amaçlıyor.

Google, AMIE gibi bir teknolojiyle doktorların hayatını kolaylaştırabileceğini ve hastaların aldığı ziyaretlerin kalitesini artırabileceğini umuyor. Doktorun tıbbi durumları ve diğer şeyleri açıklamak gibi her şeyi yapması gerekmezse, sürecin diğer kısımları söz konusu olduğunda kişisel bir yaklaşım için daha fazla alan açılacak.

MAKALEYİ OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ