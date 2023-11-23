Google hava durumu tahmininde yapay zeka ile çığır açacak

Yapay zeka hayatın her alanına dahil olmaya devam ediyor! Hava durumuyla ilgili ilginç değişim! Tüm detaylar haberimizde.

Google hava durumu tahmininde yapay zeka ile çığır açacak
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Google yapay zeka destekli hava durumu tahminlerini paylaştı! Yapay zeka her alanda tercih ediliyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ HAVA DURUMU

GraphCast isimli yapay zeka programı Avrupa Orta Vadeli Hava Tahmini modelinden daha iyi sonuçlar elde ediyor. Haberlere göre Eylül ayında etkisini gösterecek olan Lee kasırgasının Kanada'da nereye kadar ulaşabileceği program sayesinde tahmin edildi. 

yapay zeka destekli hava durumu tahminleri

Program tahminleri çok fazla ayrıntılı olmasa bile büyük fırtınaların yönünü çok iyi tahmin edebiliyor. Hava tahminlerini aynı zamanda kısa bir süre içinde geliştirebiliyor. Bu program hava durumu modellerini tahmin edebilmek için makine öğrenimi kullanıyor. Bu yöntem hava durumunun gelecekte nasıl değişeceğini tahmin etmek için tercih ediliyor. Profesyonel kişiler bu yapay zeka programının hassas olmasının büyük bir avantaj olduğunu söylüyor. 

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