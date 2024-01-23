Google’ın bir yapay zekâ özelliği Gmail’e gelebilir!

"Yazmama Yardım Et", kullanıcıların e-posta taslaklarını hazırlamalarına yardımcı olmak için üretken yapay zekâ kullanan yeni bir Gmail özelliği olarak biliniyor. Bu özellik, hâlâ yalnızca Google'ın yeni yapay zekâ özelliklerini test ettiği Labs'a erişim yoluyla kullanılabiliyor.

Şu anda kullanıcılar "Bir konferansta tanıştığım biriyle tanışma yazısı yazmama yardım et" gibi yazılı bir istem giriyor. Ancak TheSpAndroid'in de tespit ettiği gibi, yakında Yazmama Yardım Et özelliğini sesle de kullanabilecek.

Gmail mobil uygulamasında blog yazarı, klavyenin üzerindeki "sesli e-posta taslağı" seçeneğine dokunarak beta özelliğini etkinleştirebildi. Bu, bir komut istemi kaydetmek için bir mikrofon düğmesi açtı. Komut kaydedildikten sonra kullanıcılar, düzenlenebilecek bir e-posta taslağı oluşturan oluştur düğmesine basabiliyor.





GOOGLE YAPAY ZEKÂ DESTEĞİNİ DUYURMAYA DEVAM EDİYOR

Google, araçları ve hizmetleri için yapay zekâ ile ilgili özellikleri sürekli olarak duyuruyor. Google Dokümanlar ve E-Tablolar'da yazı yazmak için bir yapay zekâ asistanı olan Duet AI bulunuyor ve halen Labs’ta olsa da yapay zekâ destekli arama deneyi SGE ivme kazanmaya devam ediyor.

Öte yandan, geçen hafta Google, yeni Samsung cihazlarında bir resmi daire içine alarak arama yapmanızı sağlayan Circle to Search özelliğini duyurdu.

Google, geçtiğimiz haziran ayında Gmail için Yazmama Yardım Et özelliğini başlatmış olsa da, şirketten sesli yönlendirmelerle ilgili herhangi bir resmi açıklama gelmedi. Ancak bu, yaklaşan bir duyurunun işareti olarak görülüyor.