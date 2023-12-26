Google işini sağlama aldı! Şifrelerde yeni dönem başlıyor: Büyük yenilik başladı

ABD merkezli teknoloji devi Google, Chrome tarayıcısına eklediği yeni bir güvenlik özelliği ile göz dolduruyor. "Güvenlik Denetimi" adını taşıyan bu özellik, çalınan şifreleri otomatik olarak tespit ederek kullanıcıların hesap güvenliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. Dünya genelinde geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan Google, bu adımıyla çevrimiçi güvenlik alanındaki çabalarını artırıyor.

Google, daha önce kullanıcılara manuel olarak sunulan "güvenlik kontrolü" özelliğini Chrome aracılığıyla aktif hale getirmişti. Bu özellik, geniş çaplı internet taraması yaparak kullanıcıların çalınan şifrelerini tespit etmelerine yardımcı oluyordu. Ancak şimdi, Google bu özelliği otomatik olarak arka planda çalışacak şekilde güncelledi.





Artık güvenlik denetimi otomatik olarak çalışacak ve daha fazla kullanıcı tarafından fark edilebilecek şekilde vurgulanacak. Kullanıcılar, sağ üst köşede bulunan üç noktalı menüye tıklayarak doğrudan güvenlik denetimi bölümüne ulaşabilecekler. Bu sayede, en küçük bir güvenlik sorunu dahi anında tespit edilebilecek.

Güvenlik denetimi, yalnızca çalınan şifreleri değil, aynı zamanda potansiyel olarak zararlı Chrome eklentilerini de belirleyecek. Bu güncelleme, kullanıcıların çevrimiçi güvenliklerini daha etkin bir şekilde yönetmelerine imkan tanıyacak.

Ayrıca, Google Chrome güncellemelerini gerçekleştirmemiş olan kullanıcılara uyarılar gönderilecek ve güvenlik seviyelerini yükseltmeleri için teşvik edilecek. Kullanıcılara ayrıca site izinleri konusunda bilgilendirmeler yapılacak. Google'ın bu güvenlik adımı, çevrimiçi güvenliğe daha fazla odaklanarak kullanıcılarına daha güvenli bir internet deneyimi sunmayı hedefliyor.