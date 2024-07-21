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Google, yeni Pixel 9 Pro Fold'u beklenenden daha erken tanıttı

Google, beklenmedik bir hamleyle Google Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro Fold'a dair kısa bir ön izleme sunan iki kısa video yayınladı.

Yayın Tarihi: 21.07.2024 16:29
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 16:29
Google, yeni Pixel 9 Pro Fold'u beklenenden daha erken tanıttı

Bazı medya kuruluşları bu hareketin sızıntı yapanların önüne geçmek için yapıldığını ileri sürdüler ancak gerekçesi ne olursa olsun, videolar her iki telefonun da yeni form faktörünü ortaya koyuyor ancak buna eşlik edecek herhangi bir ayrıntı yok. Videolar birkaç saat arayla yayınlandı ancak birbirlerine çok benziyorlar.

 Google Pixel 9 Pro Fold'un üst üste yerleştirilmiş iki kamera çıkıntısında dört kameraya sahip olduğu görülüyor.

Pixel 9 Pro videosunda, telefon ekranının üst üçte ikisini ve kameranın bulunduğu telefonun arkasını aynı miktarda görebilirsiniz. O dikdörtgen çıkıntının içine yerleştirilmiş üç kamera lensi varmış gibi görünüyor.

Pixel 9 Pro Fold videosunda da aynı görüntüyü elde ediyorsunuz ancak asıl fark sadece ekranın açılması değil, arkada üst üste iki adet dikdörtgen kamera çıkıntısı var gibi görünüyor ve orada toplamda dört lens varmış gibi görünüyor.

Form farklılıklarına rağmen, her iki videonun da yarısından fazlası ekranda beliren yazılı bir komutu izlemekle geçtiğinden, vurgunun Google'ın Yapay Zeka Asistanı Gemini'ye yöneleceği anlaşılıyor.

Şimdiye kadar açıklanan detaylar bunlarla sınırlı olsa da, Pixel 9 serisi hakkında çok sayıda söylenti ve Pixel 9 Pro Fold hakkında da spekülasyonlar ortalıkta dolaşıyor.

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