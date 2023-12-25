GTA 6'nın görüntülerini sızdıran hacker şaşırtan ceza

Oyunseverlerin gündeminde yer alan GTA 6 sabırsızlıkla beklenirken görüntüler sızdırılmaya başlandı. İnternette paylaşım yapan hacker Arion Kurtaj, süresiz hastane cezası aldığı duyuruldu. Kurtaj sağlık kontrolleri sırasında ise yasa dışı videolar yayınlandı...

GTA 6'nın görüntülerini sızdıran hacker şaşırtan ceza
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Gelen haberler üzerine hakim, siber suç işleme isteği ve yeteneğinin kamuoyuna karşı risk oluşturulduğu duyurulurken Kurtaj'a süresiz hastane cezası verildi. Tehdit oluşturulurken birey halinde gelmesi kanısı üzerine hastaneye kaldırılacağı bildirildi. "Lapsus$" hacker grubunun bir üyesi olan Kurtaj, kısa sürede dönemi istediklerini ifade etti.

kurtaj

ROCKSTAR: 5 MİLYON DOLAR ZARAR

GTA VI'nın sahibi olan şirket Rockstar, mahkemede Kurtaj'ın hizmetleri üzerine kendilerini 5 milyon dolar zarar soktuğunu belirtti. Hackerin bilgisayara el konulmasıyla beraber Amazon Firestick cihazı ve cep telefonuyla Rockstar'ın sahip olmasıyla 90 adet GTA VI görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

Şirket üzerinden Slack mesaj sistemi kullanılırken Kurtaj, Rockstar'ın 24 saat içerisinde Telegram üzerinden iletişime geçmezse oyunun kodlarını paylaşacağını açıkladı. Kurtaj tarafından yayınlanan görüntüler 4 günde 128 milyon kişi tarafından izlendiği görüldü. 

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