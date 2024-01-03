Havalimanlarında pasaport kontrolü artık yapay zekaya emanet

Yapay zeka pasaport kontrolleri yapmaya başlayacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

PASAPORT KONTROLLERİ YAPAY ZEKA TARAFINDAN YAPILACAK

Yapay zeka hayatın her alanına dahil olmaya başladı. Yapay zekalı yüz tanıma sistemi İngiltere havaalanlarında kullanıma açıldı ve bu şekilde pasaport kontrolü yapılmasına gerek kalmadı. İngiltere İçişleri Bakanlığı planlamasına göre yüz tanıma sistemiyle birlikte vatandaşlar temassız seyahat edebilecek ve 50 millet için yapay zeka kullanılan Dubai'ye benzeyen akıllı sınır uygulaması getirilecek.





Yeni programın şimdilik yapılandan daha temassız yüz tanıma sistemine döneceği, insanlarla ilgili daha fazla bilgi edinileceğini ve Birleşik Krallık'a daha önce gelip gelmediklerinin tespit edileceği öğrenildi. Yeni düzenlemelerle birlikte kişilerin göçmenlik yasasına uyumlu olup olmadığı da tesit edilecek ve güvenlik sistemlerinde kayıtları olup olmadığı öğrenilecek, yeni sistemle birlikte bazı insanlar uçağa binemeyecek. Yeni teknoloji denemelerinin bu sene içinde başlaması bekleniyor. Aynı zamanda ilerleyen zamanlarda pasaport kullanımlarının kaldırılması ve sınır ötesi dijital kimliklerin ortaya çıkması bekleniyor.