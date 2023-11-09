Hesabı aktif olmayanlara kötü haber: Google 1 ay içinde hepsini silecek

Google'dan Uyarı: Hesaplarınızın Zamanı Dolmak Üzere! Sonsuz Uykuya Yatmadan Önce Google Hesabınıza Dikkat Edin!

Google, kullanılmayan hesaplarına bir uyarı fırtınası göndererek dijital dünyanın unutulan köşelerini canlandırmaya kararlı. Bu çarpıcı gelişme, Google'ın sıkı güvenlik tedbirleri altında atıldı, zira hizmet devi, hesap politikalarında köklü değişiklikler yapma kararı aldı.

Google'ın son uyarısı, donmuş hesapları hayata döndürmeye çağırıyor. Bu yeni politika doğrultusunda, artık iki yıl ya da daha uzun bir süre boyunca hareketsiz kalan hesaplar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Google, bu radikal değişikliği hizmetleri arasındaki güvenliği artırmak amacıyla benimsediğini açıkladı.

Artık gizemli bir zaman sınırlaması ile kulağa çalınan bu değişiklik, kullanılmayan hesapların silinmesi ve içeriklerin sonsuza dek silinme tehlikesini beraberinde getiriyor. Google, bu hesap temizliği operasyonunun önümüzdeki aydan itibaren yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Google'da Hesabınız Uykuda mı? Tehlike Kapıda!

Bu gelişme, Google'ın kullanıcılarına gönderdiği uyarı e-postalarıyla daha da somutlaşıyor. Hesap sahiplerine gönderilen bu e-postalar, kullanıcıları harekete geçirmeye çağırıyor. Google, aktif olmayan hesaplarını korumak isteyen kullanıcılara belirli adımlar öneriyor. Kullanıcılar, son tarihten önce Google oturum açma bilgilerini kullanarak Gmail, Drive, YouTube, Arama gibi hizmetlere giriş yapmalıdır.

Böylece Google, eski ve unutulmuş hesapları yeniden hayata döndürmeye, dijital kimlikleri unutulmaktan kurtarmaya çalışıyor. Ancak son tarih yaklaşırken, kullanıcılar için geri dönüş yolunun hızla daraldığını unutmamak gerekir.

Teknoloji devi Google, kullanılmayan hesaplarına son darbeyi indirecek yeni politikalarını açıkladı. Artık Gmail üzerinde bir e-postayı tıklamak veya YouTube'da bir video izlemek gibi küçük eylemler, kullanıcıların hesaplarını silinme tehlikesinden kurtaracak. Bu kulağa küçük gibi gelen hamleler, aslında büyük bir kurtuluş kapısını aralıyor.

Google'ın bu politika değişikliği, özellikle tek seferliğine oluşturulan ancak hiç kullanılmayan hesapları hedef alıyor. Şirket, bu tür hesapların hizmetlerde açık yaratabileceğini ve boşta bekleyen yüz binlerce hesabın potansiyel tehlike oluşturduğunu vurguluyor. Etkilenen hesap sahipleri, Google'ın bu değişikliğiyle ilgili e-posta yoluyla bilgilendiriliyorlar.





Google'ın bu radikal kararı, dünya çapında milyonlarca hareketsiz hesabın silinmesine yol açabilir. Ancak Google, bu politikanın kurumsal hesapları kapsamadığını belirtiyor, böylece işletmeler, okullar ve kuruluşlar bu yeni düzenlemeye tabi tutulmuyorlar.

Bu önemli gelişmeyle ilgili sizin ne düşündüğünüzü merak ediyoruz. Sizce Google'ın kullanıcılarına sunduğu bu kurtuluş umudu ne kadar etkili olacak? Ayrıca, bu tür hesapların sıralandığı bir liste oluşturulsa, hangi hesapların sıralamada önde olması gerektiğini düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın.