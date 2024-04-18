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HONOR Magic 6 Pro iddialı kamera performansı ile Türkiye’de satışta

Türkiye’de merakla beklenmekte olan HONOR Magic6 Pro, nihayet resmi olarak pazara giriş yaptı. Güçlü kamera özellikleri ile dikkat çekmekte olan akıllı telefonun satış fiyatı 59.999 TL olarak duyuruldu.

Yayın Tarihi: 18.04.2024 17:43
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 17:43
HONOR Magic 6 Pro iddialı kamera performansı ile Türkiye’de satışta

Üstün kamera performansı ile dikkat çeken HONOR Magic 6 Pro, Türkiye’de satışa çıktı. Yenilikçi tasarımı ve gelişmiş teknolojik özellikleri ile ilgi gören cihaz, Türkiye pazarında 59.999 TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

Oldukça iyi bir kameraya sahip olan HONOR Magic 6 Pro’da 50 MP’lik ultra geniş ana kamera bulunuyor. Cihaz, 2,5x optik yakınlaştırma ve 100x'e kadar dijital yakınlaştırma özelliklerine de sahip. Ayrıca cihaz, 180MP telefoto kamera lensi (f/2.6, OIS) özelliği de sunmakta. HONOR Magic6 Pro’nun 50MP’lik ultra geniş kamerası (f.2.0, EIS) ve değişken diyafram özelliklerine de (f/1.4 ve f/2.0, OIS) sahip. Bu özelliklerle her detayı hızlı bir şekilde yakalayabilmek mümkün olacak.

HONOR Magic 6 Pro iddialı kamera performansı ile Türkiye’de satışta

Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile desteklenmekte olan bu cihaz, güçlü kamera özellikleri, şık tasarımları ve etkileyici performansı ile teknoloji severler tarafından büyük bir ilgi ile karşılanacak gibi görünüyor.

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