HONOR Magic 6 Pro iddialı kamera performansı ile Türkiye’de satışta

Üstün kamera performansı ile dikkat çeken HONOR Magic 6 Pro, Türkiye’de satışa çıktı. Yenilikçi tasarımı ve gelişmiş teknolojik özellikleri ile ilgi gören cihaz, Türkiye pazarında 59.999 TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

Oldukça iyi bir kameraya sahip olan HONOR Magic 6 Pro’da 50 MP’lik ultra geniş ana kamera bulunuyor. Cihaz, 2,5x optik yakınlaştırma ve 100x'e kadar dijital yakınlaştırma özelliklerine de sahip. Ayrıca cihaz, 180MP telefoto kamera lensi (f/2.6, OIS) özelliği de sunmakta. HONOR Magic6 Pro’nun 50MP’lik ultra geniş kamerası (f.2.0, EIS) ve değişken diyafram özelliklerine de (f/1.4 ve f/2.0, OIS) sahip. Bu özelliklerle her detayı hızlı bir şekilde yakalayabilmek mümkün olacak.





Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile desteklenmekte olan bu cihaz, güçlü kamera özellikleri, şık tasarımları ve etkileyici performansı ile teknoloji severler tarafından büyük bir ilgi ile karşılanacak gibi görünüyor.