Huawei Çin'de sıkıştı kaldı: Çinliler bile onu değil rakibini seçiyor

Çin kullanıcıları Apple'ı tercih ediyor, Huawei için tehlike çanları çalıyor! Akıllı telefon pazarında Apple, Huawei'ye karşı liderliğini koruyor. Ayrıntılar haberimizde...

Huawei Çin'de sıkıştı kaldı: Çinliler bile onu değil rakibini seçiyor
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Akıllı telefon pazarındaki rekabet giderek kızışıyor ve Çin'in kendi evinde bile değişimler yaşanıyor. Huawei'nin toparlanma çabalarına rağmen Çin kullanıcıları, Apple'ın ürünlerine olan talebi sürdürüyor, bu da Huawei için tehlike çanlarının çalmasına neden oluyor.

Apple, son açıklamalarında Çin pazarındaki başarısını vurgulayarak, Huawei Technologies ve diğer yerel akıllı telefon üreticileriyle rekabetin yoğunlaştığı bir dönemde kendisini güçlendirmeye çalıştı. Apple İcra Kurulu Başkanı Tim Cook, Çin anakarasında iPhone talebinin son çeyrekte oldukça güçlü olduğunu belirtti. Cook, "Çin'in kentsel bölgelerinde en çok satan beş akıllı telefondan dördü bizdeydi" dedi.

Huawei'nin uygun fiyatlı akıllı telefon modeli Huawei Nova 11 SE'nin tanıtımının yapıldığı bir dönemde, Apple'ın Çin'deki liderliğini sürdürmesi dikkat çekiyor. Cook, bir konferans görüşmesinde genel akıllı telefon pazarının daraldığını söylese de, temmuz-eylül döneminde Çin'de büyük bir pazar payı kazandıklarını ifade etti. Cook, bu yılın çeyreğinde önceki yıla göre bir hafta daha az satış olduğunu belirtse de, tatil çeyreğinde daha fazla iPhone satışı beklediklerini açıkladı.

apple Huawei'ye Karşı Liderliğini Koruyor

Analistler, bu durumun ekonomik dalgalanmalardan kaynaklandığını öngörüyor ve tüketicilerin daha az akıllı telefon satın aldığını düşünüyorlar. Ancak piyasanın hızla toparlandığına işaret eden veriler, Apple'ın Çin'deki talep görünümünün dördüncü çeyrekte iyimser olduğunu gösteriyor.

Bu gelişmelerle birlikte akıllı telefon pazarındaki rekabetin süratle arttığı ve Çin kullanıcılarının Apple ürünlerine olan ilgisinin Huawei'ye karşı bir avantaj sağladığı göz önüne alınıyor. Huawei'nin, Apple'ın bu güçlü rekabetiyle başa çıkabilme konusundaki stratejileri ve ürün geliştirmeye yönelik hamleleri merakla bekleniyor.

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