İlk Galaxy S24 Ultra düşme testi yapıldı! İşte test sonucu!

Corning Gorlia Armor, Galaxy S24 Ultra serisine özel yepyeni bir cam türü. Corning cam paneli, Samsung'un Galaxy S24'ü tanıttığı sırada duyurdu ve Gorlia Armor'un çizilmeye karşı geliştirilmiş direncine odaklandı.

Galaxy S24'ün resmi çıkış tarihine bir hafta kala, Galaxy S24 Ultra'yı içeren bir düşme testi yapıldı. Gorilla Armor ekran, betona karşı bel yüksekliğindeki ilk düşüşte çatladı.

Bir akıllı telefonun ekranının dayanıklılığını ölçmek için tamamen objektif bir düşürme testi yapmak pek mümkün değil. Ancak çoğu kişi telefonu bel yüksekliğinden ya da yaklaşık üç metreden düşürüyor. Telefon genellikle beton gibi sert bir yüzeye düşüyor. Bu testin gerçek yaşam koşullarını simüle etmesi gerekiyor. Zira kullanıcılar, telefonu genellikle cebinden ya da çantasından çıkarırken ve asfalta düşürüyor.

YouTuber PBKreviews yukarıdaki "standart" düşürme testini ekran aşağı bakacak şekilde gerçekleştirdi. Galaxy S24 Ultra ekranın üzerine düştü ve sağ üst köşe çatladı. Cam zaten kırılmış olduğu için telefonu daha yüksekten ekrana doğru düşürmeye devam etmedi.





TİTANYUM ÇERÇEVE ZARAR GÖRDÜ

YouTuber, cihazı arkadan ve yanlardan düşürdü ve arkadan düşme ekrana tekrar zarar verdi. Bu kez sol üst köşe çatladı. Düşme testlerinin objektif olamamasının bir başka nedeni de düşmeyi kontrol edememenizdir. Bunun arkaya bakan bir düşme olması gerekiyordu ama ekrana zarar verdi ve ardından, titanyum çerçeve zarar gördü. Sonuç olarak, Galaxy S24 Ultra testten sağ çıktı ve her şey çalışıyor. Sadece ekranın köşeleri hasar gördü.

YouTuber ayrıca Gorilla Armor'ın çizilmeye karşı dayanıklılığını da cama çöp sürterek test etti ve cam çizilmedi. Corning, duyuru sırasında yeni cam panelin çizilmeye karşı dayanıklılığı konusunda şu açıklamayı yapmıştı:

“Corning'in yeni kapak malzemesi Galaxy S24 Ultra'da dayanıklılığı optimize ediyor. Corning laboratuvar testlerinde Gorilla Armor, rakip alüminosilikat kapak camlarıyla karşılaştırıldığında üstün dayanıklılık göstermiştir. Çizilmeye karşı olağanüstü dayanıklılığını ölçmek için Corning, günlük kullanımdan kaynaklanan mikro çizikleri taklit etmek için "Scratch Bot" adlı yeni bir laboratuvar testi oluşturdu. Bu zorlu testte Gorilla Armor görünür çizik göstermedi ve rakip alüminosilikat kapak camlarına göre dört kat daha fazla çizilme direnci gösterdi.”

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