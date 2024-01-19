İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'dan ilk mesaj: 'İstikbal göklerdedir'

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, SpaceX'e ait Dragon kapsülüyle uzay yolculuğuna resmen başladı. Dragon kapsülünü taşıyan Falcon 9 roketi, 19 Ocak Cuma günü Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılarak uzaya gönderildi. Uzay yolculuğuna adım atan Gezeravcı, gökyüzüne ilk bakışında, "İstikbal göklerdedir" sözleriyle duygusal bir mesaj iletti.

Ax-3 misyonu kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru ilerleyen SpaceX Dragon kapsülü, ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı. Cumartesi günü TSİ 13.15'te Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesi planlanan kapsül, 36 saat sürecek bir yolculuğa çıktı.

Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu, Türk astronotun "İstikbal göklerdedir" sözleriyle damgasını vurdu. Astronot, Atatürk'ün vizyonunu vurgulayarak Türkiye'nin uzaydaki geleceğine dikkat çekti.





Falcon 9 roketi, Dragon kapsülünü başarıyla taşıdıktan sonra kapsül, roketten ayrılarak yolculuğuna devam etti. Roket, inişini Florida'daki Cape Canaveral Üssü'nde başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Bu aşamadan sonra Dragon kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşmak üzere planlanan güzergahına devam edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu tarihi anı paylaştığı mesajında, "Cumhuriyetimizin ikinci asrına, Türkiye Yüzyılı'na ilk kez gerçekleştirdiğimiz insanlı uzay göreviyle adım atıyoruz" diyerek Türkiye'nin uzaydaki misyonunu vurguladı.

Uzay yolculuğu sırasında Dragon kapsülünden gelen videolu mesajda Alper Gezeravcı'nın yer çekimini test etmesi, yolculuğun bilimsel boyutuna dikkat çekti. Türk astronotun bu anlamlı görevi, Türkiye'nin uzay alanındaki çabalarını ve başarılarını gösteren önemli bir kilometre taşı olarak kayıtlara geçti.



