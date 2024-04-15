Instagram, çıplak fotoğraf yollama devrini bitiriyor!

Instagram'ın son güncellemesi çıplak fotoğraf gönderilmesini engelliyor. Bu yeni özellik, kullanıcıların doğrudan mesaj yoluyla istenmeyen çıplak görsellere maruz kalmasını önlemeyi amaçlıyor. Detaylar haberimizde...







INSTAGRAM'DAN DEV GÜNCELLEME! ÇIPLAK FOTOĞRAF YOLLAMA DEVRİ SONA ERİYOR!

Instagram son güncellemesiyle ses getirmeye başladı. Cinsel dolandırıcılık ve imaj istismarıyla mücadeleyi amaçlayan versiyonda, bunu suçluların gençlerle iletişim kurmasını zorlaştırmak için test ettiğini iddia etti.

Cinsel şantaj veya "sextortion", birini cinsel içerikli fotoğrafları internette yayınlamaya ikna etmeyi ve ardından mağdur para ödemediği veya sekse rıza göstermediği sürece bu görüntüleri herkese açık hale getirmekle tehdit etmeyi içerir.

Instagram'a göre dolandırıcılar sıklıkla insanlardan doğrudan mesaj yoluyla grafik görseller sağlamalarını istiyor. Bununla mücadele etmek için Instagram, yakında doğrudan mesajlardaki çıplak fotoğrafları otomatik olarak bulanıklaştıracak bir çıplaklık koruma özelliğini test etmeye başlayacak. Blog, "Bu özellik, insanların yalnızca DM'lerinde istenmeyen çıplak fotoğraflar görmesini engellemek için değil, aynı zamanda insanları kandırmak için çıplak fotoğraflar gönderebilecek dolandırıcılardan da onları korumak için tasarlandı" dedi.

Bu özellik dünya çapında 18 yaşın altındaki kullanıcılar için varsayılan olarak etkin olacaktır. Yetişkin kullanıcılar bu özelliği etkinleştirmelerini öneren bir bildirim görecektir. Çıplaklık içeren görseller uyarı ile bulanıklaştırılacak ve kullanıcılar isterlerse gerçek versiyonlarını görüntüleyebilecek. Ayrıca uyarıda, görseli göndereni engelleme ve tartışmayı bildirme seçenekleri de yer alacak.

Çıplak fotoğraf gönderenlere ayrıca "hassas fotoğraflar" gönderirken dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatan mesajlar da verilecek. Ancak fotoğrafı gönderdikten sonra fikrini değiştiren kullanıcılara, gönderimi iptal etme seçeneğinin olduğu hatırlatılacak. Instagram'ın sahibi olan Meta, Facebook ve WhatsApp uygulamalarının da sahibi olsa da bu özellik diğer platformlarda kullanılamayacak.

Instagram, bu özelliğe ek olarak cinsel şantaj yapma yeteneğine sahip görünen hesapları tespit edebilecek bir teknoloji üzerinde de çalıştığını duyurdu. Belirlenen bu hesaplar, 18 yaşından önce profillerine girerken mesaj gönder butonunu görüntüleyemeyecektir.