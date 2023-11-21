Instagram kullanıcıları bu yeniliğe bayılacak! Herkes tek tek denemeye başladı

Instagram, kullanıcı deneyimini konusunda çalışmalarına hız kesmeden devam ederken daha da zenginleştirmek için uygulamanın içerisine 25 yeni filtre getirdi. Bu filtreler yalnızca fotoğrafın rengini değiştirmekle kalmıyor, fotoğrafla doğrudan etkileşim kurarak içerik oluşturucuların yaratıcılığını bir üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Instagram, bu güncellemeyle birlikte filtre eklemenin yanı sıra yeni özellikleri de kullanıcılarına sunuyor.

Test edilen bu özelliklerden en dikkate değer olanı, Reels videolarını döndürme yeteneğidir. Bu özellik, içerik oluşturucuların daha dinamik ve aynı zamanda yaratıcı videolar oluşturmasına da imkan sağlayarak platformun çeşitliliğini artırmayı amaçlıyor.





"Instagram yeni filtreleri duyurdu"

Ayrıca kullanıcıların yaptıkları değişiklikleri hem daha hızlı hem de etkileşimli bir şekilde görmelerine olanak tanıyan özellikleri de test ediliyor. Kullanıcılar fotoğraf ve video düzenlemelerinin sonuçlarını tek bir dokunuşla hemen görebilmektedir. Bu, içerik oluşturucuların daha hızlı ve daha doğru düzenleme yapmasına olanak tanır.

Meta, Instagram'ın Reels bölümüne yönelik yeni bir yazı tipini test etmeye başladığı da bilf-dirildi. Bu, kullanıcıların videolarına kişisel dokunuşlar eklemesine ve içeriği daha ilgi çekici hale getirmesine olanak tanır.

Platformun sürekli güncellenmesi ve onu geliştirmek için yeni özellikler eklenmesi, kullanıcıların uygulamada eskisinden daha fazla zaman geçirmesine ve farklı içerikler oluşturmasına olanak tanıyarak Instagram'ın popülerliğini artırmakla ilgili stratejiyi temsil ediyor.