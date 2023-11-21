Instagram kullanıcıları bu yeniliğe bayılacak! Herkes tek tek denemeye başladı

Popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram yeni bir özelliğini duyurdu. Ayrıntılar burada..

Instagram kullanıcıları bu yeniliğe bayılacak! Herkes tek tek denemeye başladı
Yayın Tarihi:

Instagram, kullanıcı deneyimini konusunda çalışmalarına hız kesmeden devam ederken daha da zenginleştirmek için uygulamanın içerisine 25 yeni filtre getirdi. Bu filtreler yalnızca fotoğrafın rengini değiştirmekle kalmıyor, fotoğrafla doğrudan etkileşim kurarak içerik oluşturucuların yaratıcılığını bir üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Instagram, bu güncellemeyle birlikte filtre eklemenin yanı sıra yeni özellikleri de kullanıcılarına sunuyor.

Test edilen bu özelliklerden en dikkate değer olanı, Reels videolarını döndürme yeteneğidir. Bu özellik, içerik oluşturucuların daha dinamik ve aynı zamanda yaratıcı videolar oluşturmasına da imkan sağlayarak platformun çeşitliliğini artırmayı amaçlıyor.

Instagram kullanıcıları bu yeniliğe bayılacak

"Instagram yeni filtreleri duyurdu"

Ayrıca kullanıcıların yaptıkları değişiklikleri hem daha hızlı hem de etkileşimli bir şekilde görmelerine olanak tanıyan özellikleri de test ediliyor. Kullanıcılar fotoğraf ve video düzenlemelerinin sonuçlarını tek bir dokunuşla hemen görebilmektedir. Bu, içerik oluşturucuların daha hızlı ve daha doğru düzenleme yapmasına olanak tanır.

Meta, Instagram'ın Reels bölümüne yönelik yeni bir yazı tipini test etmeye başladığı da bilf-dirildi. Bu, kullanıcıların videolarına kişisel dokunuşlar eklemesine ve içeriği daha ilgi çekici hale getirmesine olanak tanır.

Platformun sürekli güncellenmesi ve onu geliştirmek için yeni özellikler eklenmesi, kullanıcıların uygulamada eskisinden daha fazla zaman geçirmesine ve farklı içerikler oluşturmasına olanak tanıyarak Instagram'ın popülerliğini artırmakla ilgili stratejiyi temsil ediyor. 

Öne Çıkanlar
Ne KPSS ne üniversite! İlk-Ortaokul mezunları personel alımı başladı Belediye fellik fellik işçi arıyor Ne KPSS ne üniversite! İlk-Ortaokul mezunları personel alımı başladı Belediye fellik fellik işçi arıyor
Hastanelere KPSS'siz sınavsız personel alımı başladı! Ayda 20.000 TL kazanmak isteyen hemen başvuruyor Hastanelere KPSS'siz sınavsız personel alımı başladı! Ayda 20.000 TL kazanmak isteyen hemen başvuruyor
Cebinde kağıt parası olanlar hemen baksın! 5-10-20 TL'de bu ibare varsa yaşadınız Cebinde kağıt parası olanlar hemen baksın! 5-10-20 TL'de bu ibare varsa yaşadınız
Çok Okunanlar
Telefon hafızasını boşaltmak için fotoğraflarınızdan vazgeçmeyin! Basit yöntemle hem depolama alanı açılacak hem de anılarınız size kalacak Telefon hafızasını boşaltmak için fotoğraflarınızdan vazgeçmeyin! Basit yöntemle hem depolama alanı açılacak hem de anılarınız size kalacak WhatsApp artık eskisi gibi değil! Yeni gelen özellik Discord'a çevirdi WhatsApp artık eskisi gibi değil! Yeni gelen özellik Discord'a çevirdi Artık tüm gün izleriz: Instagram storylerinde süre uzuyor Artık tüm gün izleriz: Instagram storylerinde süre uzuyor WhatsApp'ta yeni dönem resmen başlıyor! Dikkat çeken gizlilik özelliği geliyor: Artık her şey gizli kalacak WhatsApp'ta yeni dönem resmen başlıyor! Dikkat çeken gizlilik özelliği geliyor: Artık her şey gizli kalacak Aradığınız aşk dışarda değil Twitter'da olabilir! X'e ağızları açık bırakacak yeni özellik geliyor Aradığınız aşk dışarda değil Twitter'da olabilir! X'e ağızları açık bırakacak yeni özellik geliyor