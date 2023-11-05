Instagram yalnızların yanında: Sanal arkadaş geliyor

Yapay zeka şu anda günümüzde en çok konuşulan kanuların başında geliyor. Artık yapay zekayı günlük hayatımızda deneyimlemeye başlıyoruz. Özellikle gün içerisinde oldukça fazla vakit geçirdiğimiz uygulamalar, yapay zeka konusunda çeşitli araştırmaların yapılmasına neden olmuştur. Ancak TechCruch'a göre Instagram bu konuda en dikkat çeken adımlardan birini atabilir. Instagram'ın yaklaşımı "yapay zeka dostu" olacak

INSTAGRAM'IN KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR 'YAPAY ZEKA ARKADAŞI' GELİŞTİRDİĞİ BELİRTİLDİ





Uygulama araştırmacısı Alessandro Paluzzi'nin paylaştığı ekran görüntülerinde Instagram, kullanıcıların kendi istedikleri gibi ve kendi beğenilerine göre özelleştirip ardından sohbet edebilecekleri "AI arkadaşı" özelliğinin geliştirdiği görüldü. Özelliğin ekran görüntülerinde ayruca kullanıcılar, "soruları yanıtlanması, karşılaştıkları zorluklar hakkında tartışmak, beyin fırtınasının yapılması ve daha fazlasını" yapmak için yapay zeka ile sohbet edebilecek.

Ekran görüntüsü, kullanıcıların chatbotun cinsiyetini ve aynı zamanda yaşını seçebileceklerini göstermekte. Daha sonrasında ise yapay zekanın etnik kökeniyle kişiliğini seçebilecek. Örneğin, kullanıcının yapay zeka arkadaşının "utangaç", "yaratıcı", "esprili" ya da "pragmatik" olduğunu söyleyebilir. Ekran görüntüsüne göre kullanıcılar, yapay zeka arkadaşlarını daha da kişiselleştirmek için tercihlerini seçebilecek. Seçeneklerin arasında “hayvanlar”, “kariyer”, “eğitim”, “eğlence”, “müzik” ve “doğa” yer aldığı belirtildi.





Seçildikten sonra kullanıcılar, yapay zeka arkadaşları için bir avatar ile isim seçebilecek. Kullanıcı daha sonra yapay zekayla konuşmaya başlayabilmek adına bir düğmeye tıklayabilecekleri bir sohbet penceresine yönlendirilecek.

Instagram'ın konu hakkında yorum yapmazken her ne kadar Instagram bu özelliği onaylamış olsa da şu konunun unutulmaması gerekiyor. Yayınlanmamış özellikler gelecekte mevcut olabilir veya olmayabilir veya özellik geliştirme sırasında kaldırılabilir veya değiştirilebilir.