iOS 17.2 güncellemesi ile App Store'da değişikliğe gidiliyor

Apple kullanıcılarına yeni güncellemeler sunulurken İOS 17.2 üzerinden yenilikler bekleniyor. iOS 17.2 beta 2 sürümü kullanıcılarla buluşmaya sundu.

iOS 17.2 güncellemesi ile App Store'da değişikliğe gidiliyor
Yayın Tarihi:

App Store'da uygulama kategorilerini öne çıkarırken değişikliklerin yapılması bekleniyor. İOS 17.2 beta 2 dahil olmak üzere yazılımlar kullanıcılara buluşacak. Eğlence, eğitim, fotoğraf ve müzik gibi çeşitli uygulama kategorileri arasında gezinmesine olanak verilerek kategoriler üzerinde yer alıyor.

İOS 17.2

App Store Oyunlar bölümünde bulunan yarış, simülasyon, macera gibi benzer bölümler üzerinden liste uygulandı. Oyunlar sekmesinin altındaki kategorilerle aynı. Apple'ın İOS 17.2 güncellenmesiyle Aralık ayı içerisinde verilmesi tahminler arasında. 

Öne Çıkanlar
Devletten 500.000 TL'lik dev sürpriz! Geri ödemesiz sunuluyor Devletten 500.000 TL'lik dev sürpriz! Geri ödemesiz sunuluyor
THY yüksek maaşla yeni personeller alacak! Yaş ve diploma şartını uyanlar hemen başvurabilecek THY yüksek maaşla yeni personeller alacak! Yaş ve diploma şartını uyanlar hemen başvurabilecek
Asgari ücrete ZAM güncellemesi yapıldı! İşsizlik maaşı ve staj ücreti kat be kat artacak! Asgari ücrete ZAM güncellemesi yapıldı! İşsizlik maaşı ve staj ücreti kat be kat artacak!
Çok Okunanlar
Google o hesapları tek tek buldu: Gmail hesapları kapatılıyor Google o hesapları tek tek buldu: Gmail hesapları kapatılıyor Apple Vision Pro 2 özellikleri ortaya çıktı: İlk versiyonundan önce ikincisi sızdı Apple Vision Pro 2 özellikleri ortaya çıktı: İlk versiyonundan önce ikincisi sızdı Tıp ve teknolojide devrim: Dünyada ilk kez göz nakli yapıldı Tıp ve teknolojide devrim: Dünyada ilk kez göz nakli yapıldı Gmail hesabı olanlar dikkat: Tek tek silinmeye başladı Gmail hesabı olanlar dikkat: Tek tek silinmeye başladı Apple sinemaları kapatmaya hazırlanıyor: Evde 3D film keyfi sunacak Apple sinemaları kapatmaya hazırlanıyor: Evde 3D film keyfi sunacak Instagram'da 'ayıp olur' dönemi bitiyor: Artık kimseler göremeyecek Instagram'da 'ayıp olur' dönemi bitiyor: Artık kimseler göremeyecek