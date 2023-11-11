iOS 17.2 güncellemesi ile App Store'da değişikliğe gidiliyor

App Store'da uygulama kategorilerini öne çıkarırken değişikliklerin yapılması bekleniyor. İOS 17.2 beta 2 dahil olmak üzere yazılımlar kullanıcılara buluşacak. Eğlence, eğitim, fotoğraf ve müzik gibi çeşitli uygulama kategorileri arasında gezinmesine olanak verilerek kategoriler üzerinde yer alıyor.





App Store Oyunlar bölümünde bulunan yarış, simülasyon, macera gibi benzer bölümler üzerinden liste uygulandı. Oyunlar sekmesinin altındaki kategorilerle aynı. Apple'ın İOS 17.2 güncellenmesiyle Aralık ayı içerisinde verilmesi tahminler arasında.