iOS 17.4 sonunda yayınlandı: İşte yeni gelen özellikler

Apple, iOS 17.4 güncellemesinin son sürümünü yayınladı. Bu durum AB için App Store'da önemli değişikliklere yol açarak heyecan yarattı. Peki iOS 17.4 yüklü iPhone'lar hangi yeni özelliklere sahip olacak? Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

iOS 17.4 YAYINLANDI

iOS 17.4 güncellemesi, Avrupa'daki kullanıcılar için iPhone'daki alternatif uygulama mağazaları, üçüncü taraf ödeme sistemleri ve alternatif tarayıcı motorları desteğinin önünü açmakta. Bu değişiklik, uygulamaları App Store dışından yüklemenize olanak tanır. Kullanıcılar artık Apple dışındaki uygulama mağazalarını keşfedebilir ve daha açık bir ekosisteme geçiş yapabilir. Ancak bu özelliklerin yalnızca AB için geçerli olduğunu hatırlatmak isteriz. App Store Türkiye'deki tek mağaza olmaya devam ediyor. iOS 17.4 aynı zamanda küresel düzeyde bazı önemli yenilikleri de beraberinde getiriyor. Apple, oyun uygulamalarını önemli ölçüde geliştirdi ve Xbox Cloud Gaming ve Nvidia GeForce NOW gibi hizmetleri piyasaya sürdü. Ayrıca artık mini oyunlar, chatbotlar ve eklentiler için uygulama içi satın alma sistemini kullanabilirsiniz. Yenilikler aşağıdaki gibidir:

Emoji: Yeni mantar, anka kuşu, limon, kırık zincir ve sallanan kafa emojileri, on sekiz kişi ve vücut emojisi, her iki tarafta da yüzkeşme seçeneğini kullanabilecekler.

Apple Podcast: Transkript, bölümleri İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Almanca sesle senkronize edilmiş vurgulanmış metinle izlemenize fırsat verir. Metnin tüm bölümlerini okuyabilir, kelime ve ifadeleri arayabilir, oynatmak için belirli noktalara dokunabilir ve artırılmış metin boyutu, kontrast ve VoiceOver gibi erişilebilirlik özelliklerinden yararlanabilirsiniz.





Ayrıca iOS 17.4 farklı problemleri de giderir. Kullanıcılar artık belirli şarkıları doğrudan Apple Music Classic dahil olmak üzere Apple Music çalma listelerine ve kitaplıklarına ekleyebilir. Siri artık desteklenen dillerde gelen mesajlara göre işlem yapabilecek. Bu güncelleme aynı zamanda pil sağlığında da büyük değişiklikler getiriyor. Artık iPhone 15 ve iPhone 15 Pro kullanıcıları pil döngü sayısını, üretim tarihini ve ilk kullanım tarihini görebilecek. iOS 17 güncellemesi alan telefonlar aşağıdaki gibi:

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max